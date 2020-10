Es kommt heftiger Regen: Zivilschutzstatus erhöht

Aufmerksamkeitsstufe Alfa am Wochenende

Bozen – Da braut sich förmlich etwas zusammen. Südtirols Einsatzkräfte sind in verstärkter Alarmbereitschaft, der Zivilschutzstatus wurde auf die Aufmerksamkeitsstufe Alfa erhöht. Der Grund dafür: Am Wochenende wird mit zum Teil heftigen Niederschlägen gerechnet.

in Italientief sorgt zwischen Donnerstagnacht und Samstagnachmittag verbreitet für Regen in Südtirol.

Am stärksten soll es in den typischen Südstaulagen regen. Meist 60 bis 120 Liter Regen pro Quadratmeter werden etwa von Stilfs über Hintermartell bis Ulten, sowie vom Unterland über den Deutschnonsberg bis Passeier und Pflersch erwartet. Deutlich weniger soll es entlang der Linie Brixen-Bruneck-Gsies regnen.

Zudem dürfte durch die hohe Schneefallgrenze der Wasserstand an einigen Neben- und Hauptflüssen am Samstag in Richtung Vorwarnstufe steigen, etwa im Vinschgau, Burggrafenamt, Etschtal oder im Wipptal.

Auf den Bergen weht in den nächsten Tagen stürmischer Südwind, im Hochgebirge sind sogar Orkanböen möglich. Samstagnachmittag können Sturmböen kurzzeitig auch mittlere Höhenlagen bzw. höhere Täler erreichen.

Die Aufmerksamkeitsstufe Alfa wurde vom Landeswarnzentrum der Agentur für Bevölkerungsschutz ab Freitagabend, den 2. Oktober bis Sonntagvormittag, den 4. Oktober ausgerufen.

Mögliche Szenarien sind Rutschungen und Murgänge, aber auch Hochwasser an den Haupt- und Nebengewässern.

Es kann zu kleinräumigen Überflutungen und Überschwemmungen kommen sowie zu Murgängen und Hochwasser in Wildbächen. Möglich sind auch Steinschlag und Felsstürze sowie Schäden durch Starkwind.

Auch wenn Ähnlichkeiten bestehen, werde die bevorstehende Wetterlage die Auswirkungen des Hochwassers am 30. August sowie jene des Sturmereignisses am 29. Oktober 2018 (Tief Vaia) in den allermeisten Gebieten nicht erreichen, heißt es vonseiten des Zivilschutzes.

Informationen auf der Internetseite der Agentur für Bevölkerungsschutz: www.provinz.bz.it/sicherheit- zivilschutz/zivilschutz/