Ex-Freundin aus der Luft beschattet

Von: mk

Bozen – Gemeinsam mit der Ortspolizei von Eppan ist es den Bozner Carabinieri gelungen, einem Stalker das Handwerk zu legen, der seiner Obsession mit Hightech-Hilfsmitteln nachgegangen ist. Der Mann wollte seiner Ex-Freundin mit einer Drohne nachstellen.

Der Vorfall, der erst jetzt bekannt wurde, hat sich am 16. Juli ereignet. Gegen 19.30 Uhr schritten die Ordnungshüter am Etschufer ein, um den Mann aufzuhalten. Weil er sich mit dem Ende seiner Beziehung nicht abfinden wollte, lauerte er seiner Ex-Freundin in Feldern in der näheren Umgebung ihrer Wohnung auf. Um die Frau aus der Luft auszuspionieren, bediente er sich einer Drohne, die er aufsteigen ließ.

Die Frau lebte durch die Verfolgung ihres Ex-Partners bereits seit längerer Zeit in einen Zustand der Angst. Weil er seiner ehemaligen Freundin bereits in der Vergangenheit nachgestellt hatte, war der Mann für die Ordnungshüter kein unbeschriebenes Blatt. Die Frau, die großen Mut bewiesen hatte, hatte sich vorher bereits öfter an die Ortspolizei von Eppan sowie an die Carabinieri gewandt. Aus diesem Grund hatte der Quästor auch eine offizielle Verwarnung ausgesprochen.

Der mutamßliche Täter ließ sich davon aber nicht abschrecken. Nachdem sich Ortspolizei und Carabinieri am 16. Juli abgesprochen hatten, gelang es ihnen, innerhalb kürzester Zeit, den mutmaßlichen Stalker zu umstellen und ihn auf frischer Tat zu überführen. Die Carabinieri brachten den Mann zur Kaserne und beschlagnahmten sämtliche technischen Geräte – unter anderem die Drohne, zwei Smartphones und ein Tablet.

Der Mann wurde wegen Stalkings festgenommen und in den Hausarrest überstellt.