Pennsylvanias Gouverneur Josh Shapiro lobte den Feuerwehreinsatz

Explosion in US-Pflegeheim fordert mindestens zwei Tote

Mittwoch, 24. Dezember 2025 | 10:05 Uhr
Pennsylvanias Gouverneur Josh Shapiro lobte den Feuerwehreinsatz
APA/APA/AFP/MATTHEW HATCHER
Von: APA/dpa

Bei einer schweren Explosion und einem Brand in einem US-Pflegeheim nahe der Stadt Philadelphia sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen und mehrere verletzt worden. Das teilten die Feuerwehr und Pennsylvanias Gouverneur Josh Shapiro nach einer ersten Bilanz mit. Als mögliche Ursache der Explosion am Dienstagabend wird ein Gasleck vermutet. Nach Angaben der Behörden wurde das Gebäude bei dieser und einer weiteren Detonation schwer beschädigt und teils zerstört.

In den Trümmern befanden sich demnach zeitweise noch mehrere Menschen, die zunächst nicht sofort ins Freie kamen. Zahlreiche Opfer wurden nach Angaben der Feuerwehr aus Trümmern, blockierten Treppenhäusern und stecken gebliebenen Aufzügen befreit. Es habe sich um einen extrem schwierigen Einsatz gehandelt. Auch mehrere Stunden später befanden sich die Feuerwehrleute nach eigenen Angaben weiter im “Rettungsmodus”.

Gouverneur: “Echtes Heldentum”

Shapiro nannte den Einsatz der Helfer auf X “echtes Heldentum”. Feuerwehrleute hätten Menschen über Leitern, auf dem Rücken tragend aus dem brennenden Gebäude in Sicherheit gebracht. Bei einer Pressekonferenz hieß es, Rettungskräfte hätten trotz der Flammen, eines starken Gasgeruchs und einer zweiten Explosion Bewohner und Mitarbeiter evakuiert. Die Untersuchungen zu dem Unglück würden in den kommenden Tagen und Wochen fortgesetzt, sagte Shapiro.

