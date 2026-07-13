Extreme Tropennacht in Bozen

Von: mk

Bozen – Viel Frischluft durchs Fenster ist in der vergangenen Nacht nicht hereingekommen. Zumindest in Bozen und im Unterland dürften sich viele schlaflos im Bett umhergewälzt haben. Der Landeswetterdienst spricht von der ersten extremen Tropennacht in Südtirol – nachdem die Temperaturen bereits tagsüber Rekordspitzen erreicht haben.

„Nach dem bisher zweitheißesten Tag folgte die bisher zweitwärmste Nacht dieses Sommers. Die Temperatur sank in Bozen nicht unter 24,7 Grad, der Hochnebel verhinderte hier eine stärkere Abkühlung. Eine Tropennacht gab es auch im restlichen Unterland/Etschtal“, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf X.

Meteorologen sprechen von Tropennächten, wenn die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt. Doch in Bozen wurden deutlich mehr Grad gemessen. Schuld daran war der Dunst in höheren Lagen, der eine Abkühlung verhinderte.

Temperaturen überschritten die 20 Grad auch in Meran, Auer, Gargazon und Salurn. Die nächtliche Hitze erschwert einen erholsamen Schlaf und verhindert, dass die tagsüber aufgestaute Wärme in der Wohnung entweicht.

Bereits am Sonntag ist das Thermometer deutlich in die Höhe geklettert. „Der heiße Sonntag: Spitzenreiter war Gargazon mit 36,8°, vor Bozen mit 36,3° und St. Martin in Passeier mit föhniger Unterstützung 35,9°. Das war damit der bisher zweitheißeste Tag des Sommers nach den 37,0° vom 27. Juni“, twitterte Peterlin.

Doch die Sonne kommt nicht allein. In der Woche gibt es auch täglich Gewitter, die sich lokal unterschiedlich entfalten und nicht überall auftreten. In der schwülen, aufgeheizten Luft könnten die Gewitter auch heftig ausfallen, warnt Peterlin. „Heute Abend geht es los.“

Vorerst bleibt es am Montag oft sonnig und hochsommerlich heiß. Im Tagesverlauf ziehen von Westen her hohe Wolken durch, die die Sonne zeitweise abschwächen können. Gegen Abend sind in der schwülwarmen Luft örtliche Gewitter möglich.

Sonne und Gewitter

Am Dienstag scheint die Sonne nur mehr zeitweise. Bereits am Vormittag ziehen erste Regenschauer und Gewitter durch, am Nachmittag werden sie häufiger. Am Mittwoch ist es zunächst meist sonnig. In der zweiten Tageshälfte entstehen über Südtirol verteilt einige Wärmegewitter. Der Donnerstag bringt viel Sonnenschein mit dem einen oder anderen Gewitter am Nachmittag. Der Freitag beginnt sonnig, im Tagesverlauf nimmt die Gewitterneigung zu.