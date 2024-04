Fahrerflüchtiger nach tödlichem Unfall bei Linz gefasst

Die Polizei in Oberösterreich hat nach einem tödlichen Unfall mit Fahrerflucht den Lenker festgenommen. Der 28-Jährige aus dem Mühlviertel zeigte sich vor den Beamten geständig. Eine 86-jährige Fußgängerin war Sonntagnachmittag im Gemeindegebiet Luftenberg bei Linz von einem dunklen Audi A5 erfasst worden und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die Frau und ihr Ehemann waren gerade dabei, eine Straße zu überqueren, als der dunkle Pkw sie niederfuhr.

Der Alkotest bei dem 28-Jährigen verlief negativ, hieß es in einer Aussendung am Montag. Das Ergebnis eines Suchtmitteltests war hingegen positiv, die Amtsärztin hatte auch eine Fahruntauglichkeit festgestellt. Der Mann war nach der Festnahme an seiner Wohnadresse wieder auf freiem Fuß, das beschädigte Fahrzeug wurde sichergestellt.