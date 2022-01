Falk: „Fälle steigen, dann gehen sie zurück“

Bozen –Wie wird es mit der Corona-Pandemie weitergehen? Diese Frage beschäftigt nicht nur die Politik, sondern auch die Wissenschaft.

Markus Falk, Biostatistiker an der Eurac, rechnet damit, dass die Zahl der Neuinfektionen zunächst weiter ansteigt. Dies liegt daran, dass sich Personen am Wochenende angesteckt haben und sich das Virus darauf in deren Familien verbreitet.

„Derzeit nehmen vor allem die Ansteckungen unter Ungeimpften zu“, erklärt Falk laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa. Die Zahl der Neuinfektionen könnte seiner Ansicht in den vergangenen Tagen sogar noch steigen.

Mit 4.223 Neuinfektionen hat Südtirol heute einen neuen Rekord verbucht. „Allerdings gehen wir davon aus, dass die Zahl bereits in dieser Woche wieder sinkt“, erklärt Falk.

Wie sich die vielen Neuansteckungen auf die Krankenhäuser in Südtirol auswirken, ist noch unklar. „Die Hospitalisierungsrate auf den Normalstationen steigt – wenn auch nur leicht. Die Zahl der Intensivpatienten könnte stabil bleiben oder sogar leicht zurückgehen“, betont Falk.