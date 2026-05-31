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Rekordfamilientreffen in Irland

Fast 2.000 Sullivans bei Rekordfamilientreffen in Irland

Sonntag, 31. Mai 2026 | 10:17 Uhr
Rekordfamilientreffen in Irland
APA/APA/AFP/PETER MURPHY
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Von: APA/AFP

Rekordfamilientreffen in Irland: Fast 2.000 Menschen mit den Nachnamen O’Sullivan und Sullivan sind im Südwesten des Landes zusammengekommen und haben damit den bisherigen Rekord von Menschen mit dem Nachnamen Gallagher übertroffen. Insgesamt versammelten sich 1.848 O’Sullivans und Sullivans in Castletownbere, wie ein Vertreter des Guinness-Buchs der Rekorde am Samstag verkündete. Er beglückwünschte die Teilnehmer zum neuen Rekord.

O’Sullivan und Sullivan sind verbreitete Nachnamen vor allem im Südwesten Irlands. Zu dem Treffen in einer Grundschule im malerischen Castletownbere reisten auch zahlreiche Menschen aus aller Welt an. Der 75-jährige Kevin Sullivan sagte: “In Boston gibt es schon viele Sullivans, aber das hier ist unglaublich!”

Zu dem Weltrekordversuch in seiner Heimatstadt aufgerufen hatte Jim O’Sullivan aus Castletownbere. Wegen schlechten Wetters am Morgen hatte er anfangs noch gezweifelt, ob ein neuer Rekord aufgestellt werden könne. “Aber die Leute sind zahlreich gekommen, und wir haben es geschafft”, sagte er. Er forderte die Gallaghers zu einem neuen Rekordversuch auf: “Beim nächsten Mal übertrefft ihr uns!” 2007 hatten sich im Nordwesten Irlands nämlich 1.488 Menschen mit dem Nachnamen Gallagher getroffen. Auch dieser Name ist im Land weit verbreitet.

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