FBI-Chef: Terrorverdacht bei Angriff in Minneapolis erhärtet

Nach den tödlichen Schüssen auf Kinder im Umfeld einer katholischen Schule in Minneapolis sieht die US-Bundespolizei FBI den Terrorverdacht erhärtet. Bei den Ermittlungen gesammelte Beweise wiesen auf einen von Hass motivierten Akt von Inlandsterrorismus hin, schrieb FBI-Chef Kash Patel auf der Online-Plattform X.

So habe sich der Schütze in einem Manifest und in Inschriften auf den Waffen antireligiös und antikatholisch geäußert. Auch habe er Hass gegen Juden geäußert und zu Gewalt gegen sie aufgerufen, unter anderem mit Verweis auf den Holocaust. Patel bestätigte auch frühere Angaben, wonach auf einem der Gewehrmagazine ein Aufruf zu Gewalt gegen US-Präsident Donald Trump gestanden habe.

CNN zufolge sind auf Videoaufnahmen zudem Waffen zu sehen, die mit Namen von Massenmördern versehen sind. Der Sender berichtete zudem von einem Notizbuch mit wirren Einträgen. Demnach soll der Verdächtige geschrieben haben, dass er mit dem Angriff keine Botschaft habe verbreiten wollen.

Die US-Bundespolizei hatte schon zuvor mitgeteilt, dass sie die tödlichen Schüsse als möglichen Terrorakt und Hassverbrechen gegen Katholiken untersuche. Während eines Schulgottesdienstes in Minneapolis am Mittwoch hatte ein Schütze durch die Fenster einer Kirche geschossen. Zwei Kinder im Alter von acht und zehn Jahren starben, 17 Personen wurden verletzt. Ermittler suchen nach einem möglichen Motiv. Polizeichef Brian O’Hara und kündigte Wohnungsdurchsuchungen an.

Der verdächtige Schütze hatte sich das Leben genommen. Heimatschutzministerin Kristi Noem zufolge handelt es sich um einen 23 Jahre alten Mann, der sich als Transfrau identifiziert haben soll. Transpersonen sind Menschen, die sich ihrem biologischen Geschlecht nicht zugehörig fühlen. Der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, warnte davor, den Angriff als Anlass für Anfeindungen gegen Transgender-Personen zu nehmen.

“Tötet Donald Trump” auf Gewehrmagazin

Nach Regierungsangaben hatte der Täter mehrere wirre Botschaften, darunter “Tötet Donald Trump”, auf das Magazin eines Gewehres geschrieben. Ob es sich dabei um eine der Waffen handelte, die er bei der Gewalttat benutzte, führte Noem in ihrer Erklärung auf der Plattform X nicht aus. Laut ihren Angaben stand auf dem Gewehrmagazin auch “Für die Kinder” und “Wo ist Dein Gott?”. Auch die Namen früherer Amokläufer waren dort hingekritzelt.

Polizeichef O’Hara sprach von einem “vorsätzlichen Gewaltakt gegen unschuldige Kinder und andere Menschen, die gerade einen Gottesdienst feierten”. Er fügte an: “Die schiere Grausamkeit und Feigheit, in eine Kirche voller Kinder zu schießen, ist absolut unbegreiflich.” Der Täter hatte nach Polizeiangaben drei Waffen bei sich – ein Gewehr, eine Schrotflinte und eine Pistole, die er alle legal erworben hatte.

Die Polizei erwähnte auch ein Manifest des Verdächtigen auf der Video-Plattform YouTube, das ihn am Tatort zu zeigen scheine und “beunruhigende Texte” beinhalte. Der Inhalt sei mit Unterstützung des FBI aus dem Netz entfernt worden und werde nun von Experten geprüft. In von der Nachrichtenagentur Reuters gesichteten Online-Videos war der Text eines Abschiedsbriefs zu sehen. Darin äußerte die tatverdächtige Person, sie sei depressiv und wolle einen Amoklauf begehen. Eine Verbindung zwischen dem mutmaßlichen Schützen oder dessen Familie und der Kirche bzw. Schule werde noch geprüft. Laut der Zeitung “Minneapolis Star Tribune” zeigt ein Jahrbuch der Schule aus dem Jahr 2017, dass er dort früher Schüler gewesen ist.

Politik und Kirche entsetzt

Die Kirche, die der Täter angriff, befindet sich in unmittelbarer Nähe einer katholischen Grund- und Mittelschule in Minneapolis, der bevölkerungsreichsten Stadt im US-Bundesstaat Minnesota. Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, erklärte im Onlinedienst X, er bete “für unsere Kinder und Lehrer, deren erste Schulwoche durch diesen furchtbaren Akt der Gewalt ruiniert wurde”.

US-Präsident Donald Trump teilte mit, er sei über das “tragische” Ereignis informiert worden. Die Bundespolizei (FBI) habe schnell reagiert und sei vor Ort, erklärte er in seinem Onlinedienst Truth Social. “Das Weiße Haus wird diese schreckliche Situation weiterhin beobachten”, betonte Trump und rief dazu auf, für alle Betroffenen zu beten.

Trump ließ die amerikanische Flagge als Trauerbekundung auf halbmast setzen. Er ordnete das in einer Proklamation für das Weiße Haus, Botschaften und Konsulate im Ausland sowie Militärstandorte und öffentliche Gebäude in den USA bis Sonntag an, wie das Weiße Haus mitteilte.

Papst Leo XIV. betete für die Opfer des Anschlags auf die katholische Schule in Minneapolis. Er sei allen nahe, die von dieser “schrecklichen Tragödie” betroffen seien, “insbesondere den Familien, die den Verlust eines Kindes zu beklagen haben”, hieß es laut Kathpress in einem vom Vatikan veröffentlichten Telegramm an den Erzbischof von Minneapolis, Bernard Hebda. Die Seelen der Verstorbenen vertraue er der Liebe Gottes an.

Mahnwache zum Gedenken an Opfer

Am Mittwochabend nahmen mehr als 600 Menschen an einer Mahnwache zum Gedenken an die Opfer teil, wie die Zeitung “Minnesota Star Tribune” berichtete.

Zum Tathergang hatte ein Zehnjähriger dem US-Sender CBS gesagt, er habe die Schüsse dank eines Freundes überlebt, der ihn mit seinem Körper geschützt habe. “Ich bin unter die Kirchenbank gerannt und habe meinen Kopf geschützt”, sagte er. “Mein Freund Victor hat mich gerettet, indem er sich auf mich gelegt hat, aber er wurde dabei getroffen.”

In einer gemeinsamen Erklärung des Schulleiters und des Pfarrers hieß es, “heldenhafte Mitarbeiter” hätten die Schüler nach Beginn der Schüsse “binnen Sekunden unter die Kirchenbänke gebracht”.

In dieser Woche waren in den USA viele Schüler aus den Sommerferien in den Unterricht zurückgekehrt. In den vergangenen Jahren haben Angreifer immer wieder Schulen mit Schusswaffen attackiert und dabei zahlreiche Menschen getötet. In den USA sind mehr Schusswaffen im Umlauf als es Einwohner gibt. Das Land verzeichnet die höchste Todesrate durch Schusswaffen unter allen Industrieländern.