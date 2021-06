Feierlichkeit zum 207-jährigen Bestehen der Carabinieri

Bozen – Das Carabinieri-Kommando der Provinz Bozen feierte am heutigen Samstag das 207-jährige Bestehen der Carabinieri. Aufgrund der gesundheitlichen Notlage fand die Zeremonie in diesem Jahr jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Hauptquartier in der Drususstraße statt. Der Regierungsbeauftragte Vito Cusumano und der Kommandeur der Legion, General Marco Lorenzoni, legten am Kriegerdenkmal einen Lorbeerkranz nieder und verliehen Auszeichnungen an Soldaten.

Die Feierlichkeiten gaben ebenso Anlass dazu, Bilanz zu ziehen: In den letzten 12 Monaten wurden den Justizbehörden 567 Täter für Diebstahl, 6 für begangenen oder versuchten Mord, 29 für Erpressung, 73 für Raub und 244 für Drogen ermittelt.

Das Drogenanalyselabor, welches in der Kaserne in Leifers untergebracht ist, hat im Jahr 2020 20.981 Drogentests für insgesamt 569 kg durchgeführt. Des weiteren wurden über 143.000 Personen auf der Straße kontrolliert; ein Anstieg von 48 % im Vergleich zu den vorangegangenen 12 Monaten.

In den Zeiten der Lockdowns waren allerdings auch viele Carabinieri in den Krankenhäusern aktiv, um die Verlagerungen von Impfstoffen zu überwachen oder auch bei der Auslieferung von Renten älterer Menschen, welche das Postamt nicht aufsuchen konnten.