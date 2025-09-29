Felsbrocken donnert auf Timmelsjochstraße

Von: luk

Passeiertal – In der Nacht auf Sonntag gab es im Passeiertal Steinschlagalarm. Auf der Straße zum Timmelsjoch krachte ein mannshoher Felsbrocken auf die Fahrbahn.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Leonhard in Passeier rückte gemeinsam mit dem Straßendienst aus, um die Lage wieder unter Kontrolle zu bekommen.

Die Straße wurde zunächst gesperrt und die Einsatzstelle ausgeleuchtet.

Schweres Gerät war nötig, um den Felsbrocken von der Fahrbahn zu befördern.

Dabei zeigte sich, dass durch den Aufprall ein Krater in den Asphalt gerissen wurde.