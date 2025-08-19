Aktuelle Seite: Home > Chronik > Festnahme wegen Drogenhandels in Bozen
Stadtpolizei beschlagnahmt rund 200 Gramm Kokain

Festnahme wegen Drogenhandels in Bozen

Dienstag, 19. August 2025 | 14:47 Uhr
Von: mk

Bozen – Einsatzkräfte der Bozner Stadtpolizei nahmen am Montagnachmittag gegen 18.15 Uhr am Linken Eisackufer unterhalb der MEBO-Brücke einen Nicht-EU-Bürger fest, der ein Päckchen mit Drogen bei sich hatte.

Der 33 Jahre alte tunesische Staatsbürger ohne festen Wohnsitz ist bereits wegen Drogendelikten polizeibekannt. Aufgefallen ist er den Einsatzkräften bei einer Kontrollfahrt im Bereich des Eisackufers im Süden der Stadt, wo es in der Vergangenheit bereits häufiger zu ähnlichen Vorfällen gekommen war.

Die Beamten ertappten den Mann dabei, wie er ein Päckchen aus einem Versteck herausholte. Daraufhin versuchte er, mit seinem Fahrrad zu fliehen, doch die Beamten konnten ihn sofort stellen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden insgesamt 187,7 Gramm Kokain, 140 Euro Bargeld – vermutlich Geld aus dem Drogenhandel – und eine Präzisionswaage beschlagnahmt. Der Mann wurde festgenommen und in das Bozner Gefängnis überführt.

Wie der Kommandant der Bozner Stadtpolizei Fabrizio Piras betonte, habe die Sicherheit in der Stadt und der Kampf gegen den Drogenhandel weiterhin oberste Priorität für die Beamtinnen und Beamten.

Bezirk: Bozen

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

