Feuer in der Brixner Industriezone

Brixen – In Brixen ist zum Brand in einem Silo eines Betriebes in der Industriezone gekommen.

Die Feuerwehren konnten dank des raschen Einsatzes eine Ausbreitung auf das restliche Betriebsgebäude verhindern.

Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich als aufwändig. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Brixen und Milland, das Weiße Kreuz und die Behörden.