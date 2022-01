Feuerwehren: Mehrere Einsätze in der Silvesternacht

Bozen/Marling/Wiesen/St. Valentin auf der Haide – In der Silvesternacht mussten die Wehrleute der Bozner Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr zu mehreren Einsätzen ausrücken.

Gleich wie ihre Kollegen aus Atzwang und Waidbruck wurden auch die Wehrleute der Feuerwehren von Wiesen und Marling zu technischen Einsätzen alarmiert. In Meran, Kastelruth und Kardaun mussten die jeweiligen lokalen Feuerwehren in Brand geratene Müllkübel und andere Kleinbrände löschen. In St. Valentin auf der Haide im Obervinschgau hingegen war eine Böschung in Brand geraten. In allen Fällen gelang es den Wehrleuten, die Brände innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle zu bringen.

Die Bozner Berufsfeuerwehr wurde zu insgesamt 15 Einsätzen alarmiert. Alle Einsätze betrafen Kleinbrände oder Personen, die sich aus ihren Wohnungen ausgesperrt hatten.

Bei allen Einsätzen wurden keine Personen verletzt.