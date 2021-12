Flucht vor der Ortspolizei: 69 Führerscheinpunkte abgezogen

Kein guter Start in die Weihnachtsferien

Meran – Unglaublich: Vor Weihnachten versuchte ein junger Mann aus dem Vinschgau, sich am Lenkrad eines Lieferwagens dem Zugriff der Ortspolizei Meran zu entziehen: Er muss ein Bußgeld in Höhe von insgesamt 1.200 Euro bezahlen. Außerdem wurden von seinem Führerschein 69 Punkte abgezogen.

Am vergangenen Donnerstag (23. Dezember) waren zwei Meraner Ortspolizeibeamte gegen Mitternacht und im Rahmen eines Streifendienstes in Untermais im Einsatz, um Verkehrskontrollen durchzuführen. Dabei hat ein junger Mann aus dem Vinschgau, der mit dem Lieferwagen einer Firma unterwegs war, das Haltgebot der Polizisten missachtet und die Flucht über die Gampenstraße in Richtung Marling ergriffen.

Nach einer Verfolgungsjagd, die auf der MeBo und durch Sinich fortgesetzt wurde, konnte der Fahrer schließlich in Obermais angehalten werden. Der junge Fahranfänger, der weder betrunken war noch sein Verhalten erklären konnte, hat eine ganze Reihe von Ordnungswidrigkeiten begangen, für welche er ein Bußgeld in Höhe von isgesamt 1.200 Euro bezahlen muss.

Außerdem wurden von seinem Führerschein 69 Punkte abgezogen. Der Lieferwagen befindet sich für 30 Tage in amtlicher Verwahrung.

Weihnachstmann ohne Papiere

Ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro wurde hingegen einem 15-jährigen als Weihnachtsmann verkleideten Motorradfahrer verhängt, der bei einer Verkehrskontrolle weder den Führerschein noch den Fahrzeugschein vorweisen konnte. Zudem war der Revisionstermin des Motorrads verfallen.