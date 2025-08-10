Aktuelle Seite: Home > Chronik > Frankreich steuert auf Höhepunkt von Hitzewelle zu
Menschen beim Abkühlen in Bordeaux: Keine Seltenheit in diesen Tagen

Frankreich steuert auf Höhepunkt von Hitzewelle zu

Sonntag, 10. August 2025 | 11:48 Uhr
Menschen beim Abkühlen in Bordeaux: Keine Seltenheit in diesen Tagen
APA/APA/AFP/PHILIPPE LOPEZ
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Die Hitze in Frankreich hat auch am Wochenende unvermindert angehalten – und sie breitet sich weiter aus: Anfang kommender Woche wird nach Angaben des Wetterdienstes der Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle erwartet. Für mehr als die Hälfte des Landes gelte am Montag eine Hitzewarnung, teilte der französische Wetterdienst Météo-France am Sonntag in einem aktualisierten Bericht mit. Betroffen seien vor allem das Zentrum und der Süden des Landes.

Frankreich hatte bereits vom 19. Juni bis zum 4. Juli unter einer Hitzewelle geächzt, nun ist eine weitere da. Diese neue Hitzewelle dauert Météo-France zufolge wahrscheinlich “bis zum Ende der nächsten Woche” an. Wegen der Hitze, starker Winde und anhaltender Trockenheit sind derzeit neben Frankreich auch andere europäische Urlaubsregionen wie Spanien und Griechenland in erhöhter Waldbrand-Alarmbereitschaft.

Mehrere Tage nach dem Ausbruch eines riesigen Waldbrandes in Südfrankreich kämpften hunderte Feuerwehrleute am Wochenende weiter gegen die Flammen. Das Feuer sei zwar eingedämmt, an einigen Stellen bestehe aber das Risiko, dass es sich wieder ausbreite, sagte ein Feuerwehrsprecher am Samstag. Vor Sonntagabend rechne er nicht mit einer Entwarnung. Der Brand in der Nähe von Carcassonne und Narbonne an der französischen Mittelmeerküste hat nach Angaben des Katastrophenschutzes seit Dienstag bereits 13.000 Hektar Land vernichtet.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
