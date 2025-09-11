Aktuelle Seite: Home > Chronik > Frau in Wien bei Messerattacke lebensgefährlich verletzt
Frau in Wien bei Messerattacke lebensgefährlich verletzt

Donnerstag, 11. September 2025 | 11:50 Uhr
25-Jähriger festgenommen
APA/APA/THEMENBILD/EVA MANHART
Von: apa

Eine 25-jährige Frau ist am Donnerstag in der Früh in Wien-Meidling von der Polizei mit lebensgefährlichen Stichverletzungen aufgefunden worden. Nachbarn hatten zuvor Hilfeschreie gehört und den Notruf verständigt. Mit der Unterstützung der Spezialeinheit WEGA trafen die Beamten in der Wohnung neben der Verletzen auch auf einen 25-jährigen Mann, der unter dringendem Tatverdacht festgenommen wurde.

Die Frau wurde von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in den Schockraum eines Spitals gebracht. “Es besteht Lebensgefahr”, so die Landespolizeidirektion am Donnerstag. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde sichergestellt.

Der Verdächtige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und in einem Spital behandelt. Dann wurde der 25-jähriger Österreicher in Polizeigewahrsam genommen. Hintergründe der Tat sind noch unbekannt, ein Beziehungsstreit wird aber nicht ausgeschlossen.

(S E R V I C E – In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; Gewaltschutzzentrum Wien: https://www.gewaltschutzzentrum.at/wien/ und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133)

