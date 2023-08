Frauenmord in Schlanders: Celine Frei Matzohl [21] war sehr bekannt

Schlanders – Celine Frei Matzohl ist in Schlanders sehr bekannt gewesen. Wie berichtet, ist die 21-Jährige am heutigen Sonntag tot in einer Wohnung in Schlanders aufgefunden worden. Ihr Ex-Freund wurde wegen des Verdachts auf Mord festgenommen.

Celine Frei Matzohl arbeitete in einem Gastronomiebetrieb in der Gegend. Vorher hatte sie beim Agrarkonsortium in Schlanders gearbeitet.

Seit Samstag galt die 21-Jährige als vermisst. Sie selbst stammt aus Kortsch. Ihre Eltern hatten eine Vermisstenanzeige aufgegeben.

Die junge Frau wurde gegen die Mittagszeit tot in der Wohnung ihres ehemaligen Freundes aufgefunden. Omer Cim, der ursprünglich aus der Türkei stammt, wurde von den Carabinieri festgenommen. Ihm wird Mord vorgeworfen.

Die Wohnung befindet sich in einem zweistöckigen Gebäude, das gegenüber dem Hotel „Goldene Rose“ steht. Die Carabinieri haben offenbar die Tatwaffe im Haus sichergestellt.

Der Täter soll mehrmals auf die junge Frau eingestochen haben. Mehrere Schnittwunden konnten an verschiedenen Stellen des Körpers festgestellt werden.

Nach den beiden Frauenmorden in Rovereto scheint in der Region keine Ruhe einzukehren. Das Dorf stehe unter Schock, erklärt Bürgermeister Dieter Pinggera. „Sofern ich mich erinnere, hat es in den letzten 50 Jahren nie einen Mord in Schlanders gegeben. Unser Mitgefühl gilt der Familie“, erklärt der Bürgermeister.

Wie Alto Adige online berichtet, soll der Ex-Freund der 21-Jährigen vor seiner Festnahme die Flucht ergriffen haben. Offenbar wollte er in Österreich untertauchen. Am Reschenpass haben ihn die Ordnungskräfte gestellt.

Ein Carabiniere hat auf einen Reifen des Ford Fiesta geschossen, mit dem der Mann unterwegs war. Der Pkw kam von der Straße ab und der Flüchtige konnte gestoppt werden.