21-Jährige aus Kortsch tot: Carabinieri nehmen Ex-Freund fest

Schlanders – Die 21-Jährige, die am heutigen Sonntag tot in Schlanders aufgefunden worden ist, nennt sich Celine Frei Matzohl. Der leblose Körper wurde in einer Wohnung im Zentrum des Ortes entdeckt.

Seit Samstag galt die 21-Jährige als vermisst. Sie selbst stammt aus Kortsch. Ihre Eltern hatten eine Vermisstenanzeige aufgegeben.

Die junge Frau wurde tot in der Wohnung ihres ehemaligen Freundes aufgefunden. Der Mann, der ursprünglich aus der Türkei stammt, wurde von den Carabinieri festgenommen. Ihm wird Mord vorgeworfen.

Nach den beiden Frauenmorden in Rovereto scheint in der Region keine Ruhe einzukehren. Das Dorf stehe unter Schopck, erklärt Bürgermeister Dieter Pingera. „Sofern ich mich erinnere, hat es in den 50 Jahren nie einen Mord in Schlanders gegeben. Unser Mitgefühl gilt der Familie“, erklärt der Bürgermeister.