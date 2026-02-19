Aktuelle Seite: Home > Chronik > Freiwillige Feuerwehr Bozen: Technische Hilfeleistungen nach Schneefällen
Baumsicherungen und Fahrzeugbergung

Freiwillige Feuerwehr Bozen: Technische Hilfeleistungen nach Schneefällen

Donnerstag, 19. Februar 2026 | 20:39 Uhr
633745332_18094799627481601_8920117781351023067_n
Facebook/Freiwillige Feuerwehr Bozen EO
Von: ka

Bozen – Trotz der geringen Neuschneemengen im Bozner Stadtgebiet kam es durch die heutige Schlechtwetterfront zu mehreren Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Bozen.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Bozen EO

Ab den Nachmittagsstunden wurden unsere Mannschaften zu verschiedenen Einsatzorten gerufen. Der Schwerpunkt der Arbeiten lag auf der Sicherung instabiler Bäume und herabstürzender Äste, die eine potenzielle Gefahr für den Verkehr und Passanten darstellten.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Bozen EO

Zudem musste ein Personenkraftwagen geborgen werden. Gegen Abend beruhigte sich die Lage wetterbedingt, sodass die Einsätze erfolgreich abgeschlossen werden konnten.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Bozen EO

Bezirk: Bozen

