Freiwillige Feuerwehr Bozen: Technische Hilfeleistungen nach Schneefällen

Von: ka

Bozen – Trotz der geringen Neuschneemengen im Bozner Stadtgebiet kam es durch die heutige Schlechtwetterfront zu mehreren Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Bozen.

Ab den Nachmittagsstunden wurden unsere Mannschaften zu verschiedenen Einsatzorten gerufen. Der Schwerpunkt der Arbeiten lag auf der Sicherung instabiler Bäume und herabstürzender Äste, die eine potenzielle Gefahr für den Verkehr und Passanten darstellten.

Zudem musste ein Personenkraftwagen geborgen werden. Gegen Abend beruhigte sich die Lage wetterbedingt, sodass die Einsätze erfolgreich abgeschlossen werden konnten.