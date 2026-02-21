Fünf Tote nach Lawinenabgängen in Tirol und Vorarlberg

Von: apa

Bei Lawinenabgängen in Tirol sind am Freitag vier Menschen ums Leben gekommen, in Vorarlberg kam ein weiterer Wintersportler in den Schneemassen ums Leben. In St. Anton (Bez. Landeck) wurden zunächst zwei Todesfälle bestätigt, eine dritte beteiligte Person starb am Abend im Spital, bestätigte die Polizei der APA. Auch in Nauders (Bez. Landeck) hatte es zuvor bei einem Lawinenabgang ein Todesopfer gegeben. In Klösterle (Bez. Bludenz) kam ein 39-jähriger Schweizer ums Leben.

Die Lawine, die am Nachmittag in St. Anton abging, dürfte laut Angaben der Leitstelle Tirol “riesig” gewesen sein. Zunächst war unklar gewesen, wie viele Personen sich tatsächlich im Hang befunden hatten. Daher wurde ein Großeinsatz ausgelöst: Vier Bergrettungen und drei Hubschrauber standen im Einsatz. Über die näheren Umstände des Lawinenunglücks lagen vorerst keine Informationen vor. Zusätzlich zu den Todesopfern wurden zwei weitere Personen verschüttet und befanden sich in ärztlicher Behandlung.

In Nauders im Bezirk Landeck wurde indes ein deutscher Skifahrer im freien Skiraum von einem Schneebrett mitgerissen und verschüttet. Für den 42-Jährigen kam jede Hilfe zu spät – er war zuvor mit seinem 16-jährigen Sohn von einer Piste in diesen gefahren. Dort wurden sie von einem 400 Meter breiten Schneebrett bis zu 300 Meter weit mitgerissen. Während der Jugendliche verletzt an der Schneeoberfläche liegen blieb, wurde der 42-Jährige teilverschüttet. Eine Reanimation an der Unfallstelle blieb erfolglos. Der Notarzthubschrauber Robin 3 und die Bergrettung Nauders standen im Einsatz.

Lawinentoter auch in Vorarlberg

Im Skigebiet Sonnenkopf in Klösterle fuhren am Nachmittag der 39-jährige Schweizer und ein 47-jähriger Deutscher mit ihren Snowboards in einen 40 Grad steilen Hang im freien Skigelände ein. Dabei löste der 39-Jährige ein Schneebrett aus, wurde etwa 250 Meter mitgerissen und vollständig verschüttet. Sein Begleiter setzte umgehend einen Notruf ab und begann mit der Suche nach dem Verschütteten. Geortet wurde der 39-Jährige, der etwa 1,35 Meter unter der Oberfläche lag, aber von einem Hubschrauber aus. Nach seiner Bergung wurde umgehend mit Reanimationsmaßnahmen begonnen, die aber ohne Erfolg blieben. Der 47-Jährige wurde aufgrund der Lawinengefahr von einem zweiten Hubschrauber geborgen, er blieb unverletzt.

In Fulpmes (Bezirk Innsbruck-Land) wurde eine Person im freien Skiraum von einer Lawine erfasst. Sie dürfte nach ersten Informationen unverletzt geblieben sein. Eine weitere nicht verschüttete Person versuchte, sich aus dem Gefahrenbereich zu bringen, nachdem es für die Bergrettung zu gefährlich war, in den Bereich einzufahren. Auch hier waren zwei Hubschrauber an Ort und Stelle. In Alpbach im Bezirk Kufstein wiederum wurde eine Lawine durch eine sechsköpfige Gruppe ausgelöst, die in den freien Skiraum eingefahren war. Zwei Österreicherinnen im Alter von 16 und 17 Jahren sowie ein 51-jähriger Deutscher wurden mitgerissen und teilverschüttet. Die 17-Jährige wurde an der Unfallstelle reanimiert und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Kufstein geflogen.

200 Lawineneinsätze seit vergangenem Freitag

Darüber hinaus kam es am Freitag zu zahlreichen weiteren Lawinenabgängen im freien Skiraum im Bundesland, bei denen einige weitere Wintersportler verschüttet und verletzt wurden. Bis zum Nachmittag verzeichnete die Leitstelle 32 Einsätze, seit Freitag vergangener Woche waren es rund 200. So wurde etwa sowohl in Fügenberg als auch in Aschau im Zillertal jeweils ein Wintersportler verschüttet. In ersterem Fall wurde die Person verletzt, in zweiterem konnte der Skifahrer sich selbstständig ins Tal begeben. In Kaltenbach wiederum wurden ein 48-jähriger tschechischer Snowboarder und eine 47-jährige Landsfrau im freien Skiraum von einer Lawine verschüttet. Sie konnten sich selbst befreien, die Snowboarderin kam mit einer schweren Fußverletzung davon.

Großalarm gab es auch in Kappl im Tiroler Paznauntal. Eine Lawine soll zahlreiche Skifahrer erfasst haben – von bis zu 15 Personen, die in den Hang eingefahren waren, war die Rede. Laut Leitstelle Tirol wurde eine Person komplett und zwei weitere zum Teil verschüttet. Zwei Wintersportler wurden leicht verletzt. In Kitzbühel wurde im freien Skiraum am Steinbergkogel ein 45-Jähriger von einer Lawine erfasst und teilverschüttet. Der Mann konnte sich schließlich selbst befreien und blieb unverletzt.

Auch im freien Skiraum nördlich der 12er Sportiv-Piste in Fiss im Bezirk Landeck kam es zu einem Lawinenabgang. Es wurde eine Suche nach möglichen Verschütteten eingeleitet. Diese verlief aber ergebnislos, somit konnte die Suchaktion beendet werden, sagte ein Sprecher der dortigen Bergbahnen zur APA. Die gesicherte Piste war nicht betroffen.

Lawine erfasste Bus – Keine Verletzten

Großes Glück hatten indes Freitagfrüh zwölf Insassen eines Busses in Bach im Tiroler Bezirk Reutte. Gegen 5.00 Uhr ging eine Lawine auf die Lechtalstraße (B198) nieder, erfasste den Bus und schob ihn von der Straße ab. Verletzt wurde niemand, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Es soll sich laut Medienberichten um einen Firmenbus mit Mitarbeitern gehandelt haben. Im Einsatz standen die Bergrettung Elbigenalp – sie sondierte den Lawinenkegel – sowie Polizei und Straßenmeisterei. Eine lokale Umleitung wurde eingerichtet.

In großen Teilen des Bundeslandes herrscht am Samstag vor allem in höheren Lagen weiter Lawinengefahrenstufe 4, also große Gefahr. Mit Neuschnee und starkem Westwind entstanden Triebschneeansammlungen, die an allen Expositionen oberhalb der Waldgrenze sehr störanfällig waren. Schneebretter könnten teilweise in tiefe Schichten durchreißen und groß werden, wurde gewarnt.

Bisher 22 Lawinentote in Österreich, Bergrettung: Freier Skiraum “tabu”

Land und Lawinenwarndienst appellierten zudem eindringlich an Wintersportler, von Touren und Fahrten im freien Skiraum abzusehen. In den vergangenen Tagen waren zwei Lawinentote zu beklagen und zahlreiche Einsätze zu verzeichnen gewesen. In dieser Wintersaison sind in Österreich bereits 22 Tote nach Lawinenabgängen zu beklagen.

Der Warnung schloss sich auch die Tiroler Bergrettung an, die von insgesamt 23 Einsätzen unter sehr herausfordernden Bedingungen am Freitag berichtete. Landesleiter Ekkehard Wimmer betonte, dass bei Lawinenwarnstufe 4 der freie Skiraum “tabu” sein sollte. Dieser Bereich beginne unmittelbar neben der Piste. “Das ist eine harte Grenze, wie der heutige Tag gezeigt hat”, hielt er fest.

Angesichts der starken Schneefälle ist die Lawinengefahr in vielen europäischen Wintersportregionen derzeit hoch. In den vergangenen Tagen meldeten die Behörden immer wieder Tote durch schwere Lawinenabgänge in Österreich, Frankreich, der Schweiz sowie im Norden Italiens.