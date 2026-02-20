Aktuelle Seite: Home > Chronik > Von Baby-Gang umzingelt
Sicherheitsdienst schützt Rosenverkäufer im Waltherpark

Von Baby-Gang umzingelt

Freitag, 20. Februar 2026 | 09:37 Uhr
waltherpark polizei
Alto Adige
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Der Sicherheitsdienst im neuen Bozner Einkaufszentrum Waltherpark hat am Mittwochabend einen mutmaßlichen Angriff auf einen Rosenverkäufer verhindert. Rund 15 Jugendliche nordafrikanischer Abstammung sollen den Mann umringt haben. Erst das Eingreifen der Security und später der Einsatz von Staatspolizei und Carabinieri konnten die Situation entschärfen.

Nach Angaben von Zeugen war es gegen 19.00 Uhr zunächst zu einem Streit zwischen dem aus Bangladesch stammenden Verkäufer und einem Minderjährigen gekommen – möglicherweise wegen eines Sitzplatzes oder eines anderen geringfügigen Anlasses, schreibt die Zeitung Alto Adige. Dabei soll es zu Schubsereien gekommen sein. Kurz darauf versammelte sich im Untergeschoss des Zentrums, vor dem Supermarktbereich, eine größere Gruppe Jugendlicher, offenbar um den Streit fortzusetzen.

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes stellten sich zwischen den Mann und die Gruppe und alarmierten die Einsatzkräfte. Einige der Jugendlichen verhielten sich laut Zeugen auch gegenüber den eintreffenden Exekutivbeamten provokativ. Mehrere Beteiligte wurden identifiziert. Mögliche rechtliche Schritte werden nun geprüft.

Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Problemen ein, über die im Einkaufszentrum berichtet wird, darunter Streitigkeiten und Ladendiebstähle. Als sicherheitsrelevant gelten insbesondere Aufenthaltsbereiche mit Sitzgelegenheiten und Ladepunkten, die häufig von Personen ohne festen Wohnsitz, Migranten oder Jugend-Gruppen genutzt werden. Die Zahl der Sitzplätze wurde bereits reduziert, zudem führen Staatspolizei und Carabinieri regelmäßig Kontrollen durch.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 4 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Düstere Analyse: Südtirols Jugend blutet aus
Kommentare
76
Düstere Analyse: Südtirols Jugend blutet aus
299 Führerscheine weg: Merans Handy-Sünder lernen es nicht
Kommentare
50
299 Führerscheine weg: Merans Handy-Sünder lernen es nicht
Unfassbar: Mann streitet um Parkplatz mit dem Schlagstock
Kommentare
41
Unfassbar: Mann streitet um Parkplatz mit dem Schlagstock
“Er prahlte damit, auf Frauen geschossen zu haben”
Kommentare
29
“Er prahlte damit, auf Frauen geschossen zu haben”
Meterhohe Schneemauern nach extremen Schneefällen in den Alpen
Kommentare
22
Meterhohe Schneemauern nach extremen Schneefällen in den Alpen
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 