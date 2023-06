Fünfjährige in Tirol von Kühen schwer verletzt

In Mieders im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) ist am Sonntag eine Fünfjährige von Kühen angegriffen und schwer verletzt worden. Das einheimische Mädchen hatte mit einem 53-jährigen Deutschen auf einem Wanderweg eine Gruppe von Kühen passiert, als drei Tiere plötzlich beide angriffen. Auf das Mädchen wurde zudem noch eingetreten, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Weder der Mann noch das Kind waren zuvor auf die Kühe zugegangen bzw. hatten versucht, sie zu streicheln.

Dem 53-Jährigen – es handelte sich laut Exekutive nicht um den Vater des Mädchens, sondern um einen Urlaubsgast – gelang es schließlich, die Rinder zu verscheuchen. Beide gingen daraufhin zu einem nahe gelegenen Gasthaus und setzten dort selber die Rettungskette in Gang.

Die Tiere waren an der Stelle nicht eingezäunt. Weshalb es zu der Attacke kam, war weiter unklar. Es stünden unter anderem noch Befragungen des betroffenen Landwirtes sowie des verletzten Mannes an. Dann werde der Staatsanwaltschaft Bericht erstattet, hieß es.

Beide Verletzten wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert. Die Fünfjährige befand sich nicht in Lebensgefahr, wurde betont. Die beiden waren vom Koppeneck in Richtung Gasthof Sonnenstein unterwegs, als es zu dem Vorfall kam.