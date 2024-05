Nutzt ihr künstliche Intelligenz bereits im Alltag?

Bozen – Künstliche Intelligenz (KI) hat sich in rasantem Tempo zu einem integralen Bestandteil unseres modernen Lebens entwickelt. Von personalisierten Empfehlungen in Online-Shops bis hin zu Sprachassistenten in unseren Smartphones – KI ist allgegenwärtig.

Wie schaut es bei euch aus: Nutzt ihr KI bereits in eurem Alltag und Berufsleben? Gebt eure Stimme ab!