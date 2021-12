Gadertal: Koch wegen Drogenhandels verhaftet

Abtei – Die Carabinieri von Abtei haben einen Koch aufgespürt und wegen Drogenhandels verhaftet. Der eigentliche Vorfall hat sich bereits vor längerer Zeit ereignet.

Vor neun Jahren hatten die Carabinieri in einer Diskothek in Portoferraio auf der Insel Elba zwei junge Männer mit Drogen erwischt. Bei der Durchsuchung wurden insgesamt fast 200 Gramm Marihuana und eine Dosis Kokain entdeckt.

Die beiden wurden wegen Drogenhandels in Untersuchungshaft überstellt und kamen nach wenigen Tagen wieder frei. In der Zwischenzeit mahlten die Mühlen der Justiz: Die Haftstrafe, die ursprünglich aufgehoben worden war, griff in dem Moment zumindest für einen der zwei Männer in dem Moment, als sich erneut strafbar gemacht hat und gegen die Bewährungsauflagen verstieß.

Unterdessen wanderte der 32-jährige Koch aus Salerno von Restaurant zu Restaurant und landete schließlich bei einem Betrieb im Gadertal. Der Mann wurde der Vollstreckungsbefehl zugestellt. Er muss eine Haftstrafe von einem Jahr, fünf Monaten und 27 Tagen abbüßen.

In der Station in Bruneck wurden dem 32-Jährigen die Fingerabdrücke abgenommen. Anschließend wurde er ins Bozner Gefängnis überstellt.