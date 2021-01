Gadertal: Silvesterparty mit Drogen endet peinlich

Alta Badia – Die Carabinieri haben in der Silvesternacht im Skigebiet Alta Badia fünf Personen aus dem Gadertal wegen Drogenbesitzes angezeigt. Außerdem wurden sie wegen des Verstoßes gegen die Corona-Regeln bestraft.

Es war gegen 2.00 Uhr nachts, als die Carabinieri in einem Gastlokal zwischen Corvara und Wolkenstein Licht bemerkten. Bei der Kontrolle trafen sie zunächst vor der Hütte auf den Wirt, der sichtlich angeheitert war. Als die Personen im Inneren die Exekutivbeamten sahen, flüchteten sie ins Freie. Lange hielten sie es dort aber nicht aus. Um nicht zu erfrieren, kamen sie wieder in die Hütte.

Dort hatten die Carabinieri bereits die auf einem Tisch verstreuten Drogen sichergestellt. Es handelte sich um vier Gramm Kokain, 22 Gramm Marihuana, zehn Gramm Haschisch, zwei Ecstasy-Tabletten und zwölf mit LSD getränkte Briefmarken.

Die vier Gäste und der Wirt – alle im Alter zwischen 28 und 34 Jahren und aus dem Gadertal stammend – wurden angezeigt. Zuvor allerdings zeigte der Inhaber der Struktur, dass er in der Nacht tatsächlich über die Stränge geschlagen hatte: Um sich gegen die Kontrolle aufzulehnen, entkleidete er sich im Freien. Als ihn die Carabinieri wieder in die Hütte geleitet hatten, flüchtete er dort über die Treppen hoch und drohte damit, sich vom Dach zu stürzen. Schließlich wurde er von den Ordnungshütern überwältigt und davon abgehalten, sich Schaden zuzufügen. Am Vormittag wurde er dann in die Obhut seiner Angehörigen überstellt.

Aufgrund der gefundenen Drogenvielfalt haben die Carabinieri im Anschluss auch Hausdurchsuchungen bei den fünf Personen durchgeführt und sind dort auf geringfügige Mengen von Cannabis sowie verschreibungspflichtige Medikamente gestoßen, für die kein Rezept vorlag.