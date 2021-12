Gadertaler Altdekan Sottara verstorben

Wengen – Am kommenden Donnerstag, 9. Dezember 2021, findet in Wengen der Sterbegottesdienst für Altdekan Franz Sottara statt. Sottara ist am Samstag im Alter von 85 Jahren verstorben. Er war unter anderem lange Jahre Pfarrer in Abtei und Stern sowie Dekan des Gadertales.

Franz Sottara wurde am 25. Dezember 1935 in St. Martin in Thurn geboren und am 29. Juni 1958 in Brixen zum Priester geweiht. Zwischen 1959 und 1968 wirkte er als Kooperator in Abtei, Innichen, Wengen und als Kurat in Ornella und Soraruaz. Im Jahr 1968 wurde Sottara Pfarrer in Kampill, wo er bis 1976 wirkte. Von 1976 bis 1993 war er Pfarrer in Stern. Von 1993 bis 2011 war Sottara Dekan des Dekanates Gadertal, Pfarrer in Abtei und zudem von 1999 bis 2011 Pfarrer in Stern. Im Jahr 2011 wurde Sottara von seinen Aufträgen als Dekan und Pfarrer entbunden, wirkte aber weiterhin als Seelsorger in Wengen.

Altdekan Franz Sottara ist Samstagabend, 4. Dezember 2021, im Krankenhaus Bruneck verstorben. Der Trauergottesdienst findet am kommenden Donnerstag, dem 9. Dezember, um 10.00 Uhr in Wengen statt.