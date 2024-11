Gastgeber des Restaurants Pfeffermühle zeigen Mitgefühl und Engagement

Von: mk

Eppan – In diesem Herbst stand die EB Awareness Week in Südtirol ganz im Zeichen von Kunst und Kulinarik. Das Restaurant Pfeffermühle in Eppan und die Künstlerin Martina Peintner von IMolDos gemeinsam mit New Colors GmbH haben zwei besondere Spendenaktionen ins Leben gerufen, um das Bewusstsein für die seltene und unheilbare Hautkrankheit Epidermolysis bullosa (EB) zu stärken.

Dabei setzte das Restaurant Pfeffermühle in Eppan ein kulinarisches Zeichen: Während der EB Awareness Week spendeten die Inhaber Ana und Klaus Peer einen Teil der Erlöse aus den Tagesgerichten zugunsten von Menschen mit EB. Im Eingangsbereich des Restaurants richteten sie zudem eine Infoecke zur Sensibilisierung für die Erkrankung sowie eine Spendenbox ein, die von Gästen großzügig gefüllt wurde. Durch diese Initiative konnte eine beeindruckende Summe von rund 1.000 Euro gesammelt werden, die Ana und Klaus Peer voller Freude und Rührung am Ende der Woche an die Präsidentin von DEBRA Südtirol, Anna Faccin, überreichten.

In Brixen lud die Künstlerin Martina Peintner vom Studio „IMolDos“ Interessierte zu einem Malworkshop bei New Colors ein; die Bilder sind in Kürze in der Filiale von Bruneck ausgestellt und können vor Ort erworben werden. Der Kaufpreis wird an DEBRA Family gespendet.

Die EB Awareness Week, die weltweit jedes Jahr am 25. Oktober beginnt, verfolgt das Ziel, Menschen über Epidermolysis bullosa zu informieren und für den einfühlsamen Umgang mit Betroffenen zu sensibilisieren. EB ist eine genetisch bedingte Hauterkrankung, bei der bereits geringe Belastungen zu schmerzhaften Hautverletzungen führen. Ursache ist ein fehlendes Klebeeiweiß, das bei gesunden Menschen die Hautschichten zusammenhält. Für Betroffene bedeutet EB eine Einschränkung in vielen Bereichen des Alltags, die oft starke Schmerzen mit sich bringt.

Mit der EB awareness week 2024 möchte der Verein DEBRA Family nicht nur Spenden sammeln, sondern auch langfristig das Bewusstsein für die Schmetterlingskinder stärken. Kunst und Kulinarik haben in diesem Jahr gezeigt, wie vielseitig Unterstützung sein kann – und wie sehr sich die Menschen in Südtirol für diese besondere Gruppe engagieren.