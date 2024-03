Gemeinsamer Einsatz über Grenzen hinweg

Südtiroler Feuerwehren bei Waldbrand in Osttirol im Einsatz

Winnebach/Sillian – Am 22. März waren die Feuerwehren von Winnebach, Vierschach und des Bezirksfeuerwehrverbands Oberpustertal bei einem sechs Hektar großen Waldbrand in der Gemeinde Sillian in Osttirol im Einsatz.

Der grenzüberschreitende Einsatz war von entscheidender Bedeutung, um das Feuer einzudämmen und zu kontrollieren.

Dank des koordinierten Vorgehens konnte der Brand mittlerweile unter Kontrolle gebracht werden, während die zahlreichen Einsatzkräfte vor Ort mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt sind.

Diese erfolgreiche Zusammenarbeit zeigt die Effizienz und die wichtige Rolle der Feuerwehren bei der Bewältigung von Notfällen, insbesondere in grenzüberschreitenden Situationen.