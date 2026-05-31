Gemeinschaftshaus Leifers ab 3. Juni in Betrieb

Das neue Gemeinschaftshaus Leifers (im Bild kurz vor der Fertigstellung) nimmt am 3. Juni seinen Betrieb auf. Im Gemeinschaftshaus arbeiten Gesundheits- und Sozialdienste zusammen. Ein Ambulatorium für kleine Dringlichkeiten bietet schnelle Hilfe. Foto: LPA/Ressort ür Gesundheit

Von: lup

Leifers – Das neue Gemeinschaftshaus Leifers nimmt am 3. Juni seinen Betrieb auf. Die Gesundheits- und Sozialdienste des bisherigen Sprengels sind in die neuen Räume in der Unterbergstraße in Leifers umgezogen und ihre Dienste stehen dort ab sofort den Bürgerinnen und Bürgern des Einzugsgebietes zur Verfügung.

Verschiedene Dienste arbeiten patientenorientiert zusammen

Das Gemeinschaftshaus bündelt verschiedene Gesundheitsdienste und Sozialdienste unter einem Dach und stärkt damit die wohnortnahe Versorgung. „Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen den territorialen Diensten weiter auszubauen und den Zugang zu den Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger noch einfacher und übersichtlicher zu gestalten“, sagt Gesundheitslandesrat Hubert Messner.

Im Gemeinschaftshaus sind unter anderem der Krankenpflege- und Hauskrankenpflegedienst, die Mütter- und Hebammenberatungsstelle, fachärztliche Ambulatorien, der EKG-Dienst, der Blutentnahmedienst, der Dienst für Betreuungskontinuität, Geburtsvorbereitungskurse sowie die Dienste des Sozialsprengels (ambulanter Betreuungsdienst) und Verwaltungsdienste angesiedelt. Auch Präventions- und Vorsorgeangebote wie der Pap-Test werden vor Ort angeboten.

Schnelle Hilfe bei kleinen Dringlichkeiten und Visiten für chronisch Kranke

Zusätzlich zu diesen Diensten und damit neu im Gemeinschaftshaus Leifers eingerichtet wurde ein Ambulatorium für kleine Dringlichkeiten, das für die Bürgerinnen und Bürger für dringliche, aber nicht lebensbedrohliche gesundheitliche Anliegen und Beschwerden aufgesucht werden kann, wie z.B. Grippesymptome, Rücken- oder Gelenksschmerzen, leichte Verletzungen wie kleinere Schnittwunden oder leichte Verbrennungen. Vor dem Aufsuchen des Ambulatoriums ist es ratsam, zuerst telefonisch Kontakt zur Einrichtung aufzunehmen.

Eine Hauptaufgabe des Gemeinschaftshauses Leifers wird, wie auch für die anderen 12 derzeit entstehenden Gemeinschaftshäuser im ganzen Land, auch in der Betreuung von Menschen mit chronischen Erkrankungen liegen. Diese sollen vor allem die fachärztlichen Visiten im Rahmen ihrer Betreuungspfade gebündelt und interdisziplinär in den Gemeinschaftshäusern erhalten.

Die geschäftsführende Direktorin des Gemeinschaftshauses ist Alessandra Capici, die Pflegekoordination liegt bei Michela Baraldi. Am Mittwoch, 17. Juni, wird das Gemeinschaftshaus offiziell eröffnet. Dabei werden die Räumlichkeiten sowie die aktivierten Dienste vorgestellt. Erreichbar ist das Gemeinschaftshaus Leifers telefonisch unter 0471 595415 sowie via E-Mail an sprengel.leifers@sabes.it.

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