Gericht versteigert Wertgegenstände von Steuerhinterziehern

Bozen – An 28. Juni findet am Bozner Landesgericht eine Versteigerung von Wertgegenständen statt, die von den Ordnungshütern im Kampf gegen das Verbrechen in der Vergangenheit beschlagnahmt worden sind. Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, dauert die Versteigerung bis 12. Juli.

Gebote können auf dem Portal “Astalegale.net” abgegeben werden. Um an der Versteigerung teilzunehmen, muss man sich registrieren. Die Wertgegenstände wurden von einem Gutachter geprüft.

Unter den Objekten befinden sich auch solche, die im Rahmen einer groß angelegten Operation gegen Steuerhinterziehung beschlagnahmt wurden.

Ins Visier der Finanzpolizei war eine Vermittlungsagentur von Arbeitskräften geraten. Laut den Beamten war über eine Million Euro an Mehrwertsteuer dem Fiskus nicht überwiesen worden. Möglich war dies durch falsch ausgestellte Rechnungen, für die ein Ausgleich beantragt worden war.

Im Verlauf der Untersuchung sind die Ermittler außerdem auf mutmaßliche Betrügereien zulasten des nationalen Fürsorgeinstitut INPS gestoßen.

Versteigerungen durch das Bozner Landesgericht haben in der Vergangenheit jedoch auch für Polemiken gesorgt, weil unter anderem Werkzeug angeboten wurde, das häufig von Einbrechern auf ihren Diebestouren verwendet wird.