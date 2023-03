“Gestern schneefrei, heute Winterwonderland”

Bozen – “Was im Winter selten war, holt der Frühling nach.” So beschreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin die aktuelle Wetterlage. Denn auf den Bergen musste der Frühling dem Winter vorerst wieder Platz machen. Auch im Tal ist es merklich kühler geworden.

Mancherorts fielen über Nacht zehn Zentimeter Schnee. Ein weißes Erwachen gab es etwa in Mals, Sterzing und Bruneck. “Aus Norden drückt eine Front herein und diese bringt hier leichten Schneefall. Im Süden bleibt es heute trocken, hier kann es dagegen am Freitag etwas regnen”, so Peterlin. Die Schneefallgrenze liegt dabei aber laut Landeswetterdienst bei rund 1500 Meter.

Gestern war Pfelders fast schneefrei, heute wieder #Winterwonderland. Über 10 cm Neuschnee und noch ein bisschen schneit es hier weiter. pic.twitter.com/FI9HXWSLGH — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) March 29, 2023

So geht es weiter

Der Donnerstag verläuft wechselnd bewölkt und zeitweise sonnig, im Norden Südtirols sind ein paar Regenschauer möglich.

Der Freitag verläuft laut dem Landeswetterdienst trüb. Im Tagesverlauf zieht eine Störung durch und verbreitet regnet es etwas. Die Schneefallgrenze bleibt bei rund 1500 Meter.

Am Samstag lockert es auf und zumindest zeitweise scheint die Sonne.

Am Sonntag wird es im Süden recht sonnig, am Alpenhauptkamm gibt es ein paar Niederschläge und in den nördlichen Tälern wird es föhnig.

Der Montag verspricht oft sonniges Wetter, der Föhn wird stärker.