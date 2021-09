Gimbe: Südtirol beim Impfen mit roter Laterne

Bozen – Rund drei Wochen bevor der Green Pass auf sämtlichen Arbeitsstellen in Italien und Südtirol angewandt wird, verliert die Provinz Bozen immer mehr den Anschluss bei der Impfkampagne.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die neuen Zahlen der im Gesundheitsbereich tätigen Stiftung Gimbe berichtet, haben in Südtirol nur 61,3 Prozent der impfbaren Bevölkerung den Imfpzyklus abgeschlossen. Damit trägt Südtirol weiter die rote Laterne. Auf dem vorletzten Platz liegt Kalabrien mit 63,7 Prozent. Am fleißigsten waren die Menschen in der Lombardei: Dort haben schon über 74 Prozent beide Impfungen durchführen lassen.

In der Gruppe der zwölf bis 19-jährigen findet sich laut dem Bericht der eklatanteste Unterschied. Über 50 Prozent der Südtiroler in dieser Altersklasse sind noch nicht geimpft. Auch bei den Impfungen des Schulpersonals liegt Südtirol an letzter Stelle.