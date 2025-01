Grabende Bewegungen verrieten ihn

Heroin- und Kokshändler in Bozen verhaftet

Von: luk

Bozen – Im Rahmen einer gezielten Aktion hat die Stadtpolizei Bozen einen 24-jährigen Mann tunesischer Staatsangehörigkeit wegen Drogenhandels festgenommen. Der Verdächtige, der bereits in den Tagen zuvor beobachtet wurde, geriet durch auffälliges Verhalten ins Visier der zivilen Einsatzkräfte.

Der Mann wurde in der Nähe der Biviostraße auf dem Weg in Richtung ländlicher Gebiete beobachtet. Dort führte er mehrmals grabende Bewegungen durch, holte Päckchen aus der Erde und versteckte diese in seiner Kleidung. Die Einsatzkräfte griffen schließlich ein, nahmen den Mann fest und sicherten die gefundenen Substanzen.

Bei der Durchsuchung wurden 103,45 Gramm Kokain, weitere 5,8 Gramm Kokain in kleineren Einheiten, 26,56 Gramm Heroin sowie 590 Euro Bargeld beschlagnahmt. Die Polizei geht davon aus, dass die Substanzen für den Straßenverkauf vorgesehen waren.

Die Festnahme des Mannes wurde bereits bestätigt. Der Mann sitzt im Bozner Gefängnis ein. Die Ermittlungen dauern an, um mögliche weitere Beteiligte oder Hintermänner des Drogenhandelsnetzwerks zu identifizieren.