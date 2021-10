Green-Pass-Pflicht führte zu mehr Impfungen

Bozen – Mit Stand 21. Oktober 2021 sind in Südtirol 354.733 Menschen oder 75,6 Prozent der impfbaren Bevölkerung über zwölf Jahren vollständig geimpft. “Der Zugang zur Impfung ist für die Bürgerinnen und Bürgern so einfach wie noch nie”, merkt der Sanitätsbetrieb an.

Seit letztem Freitag können 12.609 Impfungen mehr vermeldet werden, seit Beginn der Impfkampagne ist in Südtirol insgesamt 694.159 Mal geimpft worden. 4.186 Personen haben sich im Laufe der vergangenen Woche den ersten Stich abgeholt. 4.778 Menschen erhielten ihre zweite Dosis und 3.645 Impfungen sind als Auffrischungs- oder Boosterimpfung verabreicht worden. 75,6 Prozent der impfbaren Bevölkerung über zwölf Jahren gilt somit als vollständig geschützt, das sind 66,3 Prozent der Gesamtbevölkerung Südtirols.

Die Einführung der Green-Pass-Pflicht am Arbeitsplatz hat zu einem Anstieg der Impfungen geführt. Dies lässt sich aus den Impfzahlen der vergangenen Wochen herauslesen. Unmittelbar nach Veröffentlichung des entsprechenden Gesetzesdekretes kam es zu einem erkennbaren Anstieg bei den geimpften Erstdosen. Da der Greenpass erst ab dem 15. Tag nach der ersten Impfung gültig ist, ist in der Woche vor dem 29. September ein absoluter Höchstwert an Erstdosen zu sehen. Am Donnerstag, den 23. und Freitag, den 24. September wurden 1.686 bzw. 1.532 erste Dosen geimpft. Im Vergleich dazu waren es am Donnerstag, den 16. September 853 Erstdosen und am Freitag, den 17. September 613.

Vor der Veröffentlichung des Gesetzesdekretes zum Greenpass am 22. September machte der Anteil an Erstdosen in der Altersgruppe der 20-59-Jährigen ca. 71 Prozent aus, in den Folgewochen stieg der Anteil auf 76 Prozent, 79 Prozent und 77 Prozent an. Der höchste Wert wurde am 30. September erreicht, also genau 15 Tage vor Einführung des Greenpasses. Auch in der letzten Woche machte der Anteil der Altersgruppe, der die arbeitende Bevölkerung hauptsächlich angehört 75 Prozent aus. Am 30. September gehörte jede vierte zum ersten Mal geimpfte Person der Altersgruppe 20 bis 29 an.

Besonders gut angenommen wurden in den vergangenen sieben Tagen, vom 15. bis 21. Oktober die Angebote der beiden Impfbusse. Insgesamt 2.504 Menschen sind in den Bussen geimpft worden, das sind rund 360 mehr als in der Woche zuvor. Besonders beliebt waren die Impfbusse, die am Wochenende vor dem Rathaus in Bozen und beim Meraner Traubenfest hielten, aber auch unter der Woche wurde z.B. in Riffian, Vilpian und Latsch eifrig geimpft.

“Die Impfung stellt nicht nur die einfachste Möglichkeit dar, um den Green Pass für einen langen Zeitraum zu bekommen, sie bietet zudem den größten Schutz vor einer ernsthaften Covid-Erkrankung.” Daran erinnert auch Landesrat Thomas Widmann: „Corona hat dank der Impfungen seinen Schrecken verloren, die Sterblichkeitsrate ist signifikant zurückgegangen und die Situation in den Krankenhäusern weitgehend unter Kontrolle. Das ist der beste Beleg für die Wirksamkeit der Impfung und hoffentlich ein Ansporn für all jene, die sich noch nicht für die Impfung entschieden haben.“

Für Generaldirektor Florian Zerzer ist die Pandemie-Lage weit weniger beunruhigend als noch zur gleichen Zeit im Vorjahr: „Die Infektionszahlen bewegen sich derzeit in einem normalen Bereich, dies ist als klare Evidenz dafür zu sehen, dass die Impfungen wirken. Dennoch häufen sich Hinweise auf einen nachlassenden Impfschutz, vor allem bei Menschen mit einem schwachen Immunsystem und bei älteren Menschen. Diesen empfehlen wir jetzt dringend, eine Auffrischungsimpfung, damit sie in der kälteren Jahreszeit wirkungsvoll geschützt sind.“

Allen Menschen über 60 Jahren, die vor mindestens sechs Monaten ihren Impfzyklus abgeschlossen haben, wird jetzt dringend zur Auffrischungsimpfung geraten. Sie können sich dafür jederzeit online unter dem Link https://sanibook.sabes.it beziehungsweise telefonisch unter 0471 100999 anmelden. Es ist jedoch auch möglich, für eine Auffrischungsimpfung einen Impftermin ohne Vormerkung wahrzunehmen.

Am morgigen Samstag, den 23. Oktober gibt es die Möglichkeit in Andrian und Hafling einen der beiden Impfbusse aufzusuchen, am Montag den 25. Oktober stehen die Busse in Schluderns und Freienfeld. Am Freitag, den 29. Oktober werden die Impfbusse zum letzten Mal unterwegs sein.

Impftermine ohne Vormerkung werden morgen Samstag, den 23. Oktober in Bruneck, St. Martin in Thurn, Mals und Brixen angeboten. Am Montag, den 25. Oktober im Impfzentrum der Neuen Klinik Bozen und im Impfzentrum Julia in Meran.

Alle Impftermine ohne Vormerkung der Impfzentren und Impfbusse sind auf Webseite des Südtiroler Sanitätsbetriebes unter folgendem Link ersichtlich: https://www. coronaschutzimpfung.it/de/ impftermine/alle-impftermine

In den Impfzentren können Impftermine selbstverständlich auch vorgemerkt werden, und zwar online unter https://sanibook.sabes.it/ oder telefonisch von Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr über die Einheitliche Landesvormerkungsstelle: Tel. 0471 100999.

Der aktuelle Impfreport – die wichtigsten Daten in Kürze

Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen (Stand: 21.10.2021) zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.

Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche) Verabreichte Impfdosen: 694.159 (+12.609)

Erstdosis: 372.601 (+4.186)

Zweitdosis: 314.218 (+4.778)

Drittdosis: 7.340 (+3.645)

vollständig geimpfte Personen: 354.733 (+5.440)

Impfungen nach Gruppen

Personen über 80 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 33.732 Personen

Erstdosis: 29.132

Zweitdosis: 27.033

Drittdosis: 3.615

Personen über 70 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 46.417 Personen

Erstdosis: 40.741

Zweitdosis: 36.432

Drittdosis: 1.123

Personen über 60 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 58.927 Personen

Erstdosis: 49.969

Zweitdosis: 43.400

Drittdosis: 1.065

Personen über 50 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 84.804 Personen

Erstdosis: 69.247

Zweitdosis: 59.396

Drittdosis: 793

Personen über 40 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 74.448 Personen

Erstdosis: 59.422

Zweitdosis: 49.536

Drittdosis: 430

Personen über 30 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 63.481 Personen

Erstdosis: 48.537

Zweitdosis: 38.518

Personen über 20 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 61.285 Personen

Erstdosis: 47.604

Zweitdosis: 37.881

Personen von 16-19 Jahren

Diese Personengruppe umfasst: 23.242 Personen

Erstdosis: 17.199

Zweitdosis: 13.695

Personen von 12-15 Jahren

Diese Personengruppe umfasst: 23.121 Personen

Erstdosis: 10.750

Zweitdosis: 8.327

Personen, die vor einer Infektion geschützt sind, weil sie bereits geimpft bzw. in den letzten 3 Monaten positiv getestet wurden:

Altersgruppe 80+: 86,7%; 70+: 88,1%; 60+: 85,2%; 50+: 82,3%; 40+: 80,8%; 12-39: 74,2%.

Impfungen nach Impfstoff

Pfizer BioNTech

Erstdosis: 266.218

Zweitdosis: 237.815

Drittdosis: 7.340

Moderna

Erstdosis: 33.220

Zweitdosis: 30.821

Vaxzevria (ex AstraZeneca)

Erstdosis: 60.447

Zweitdosis: 45.582

Johnson & Johnson

Erstdosis: 12.716

Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia