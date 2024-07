Großbrand bei Feldthurns – ein Verletzter

Von: mk

Pedratz – Zu einem Großbrand beim Maritscherhof in der Fraktion Pedratz bei Feldthurns ist es in der Nacht auf Montag gekommen. Alarm geschlagen wurde um 4.35 Uhr in der Früh.

Bei Ankunft der Feuerwehren stand das Gebäude bereits in Vollbrand und konnte leider nicht mehr gerettet werden. Zahlreiche Feuerwehrleute aus der ganzen Umgebung sind mit den aufwändigen Löscharbeiten beschäftigt.

Obwohl es gelungen ist, den Brand zügig unter Kontrolle zu bekommen, ist der Sachschaden beachtlich.

Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten werden noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Eine verletzte Person wurde vom Rettungsdienst erstversorgt.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Feldthurns, Klausen, Garn, Schnauders und Schrambach sowie der Rettungsdienst und die Behörden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.