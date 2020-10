Großbrand beim Söleshof in Glurns

Glurns – Im Obervinschgau waren die Feuerwehren in den frühen Morgenstunden im Großeinsatz. Am Söleshof in Glurns ist gegen 4.00 Uhr ein Vollbrand ausgebrochen. Dabei ist der alte Stadel des Hofes in Brand geraten. Dort lagerten landwirtschaftliche Maschinen.

Die Wehrleute konnten ein Übergreifen des Brandes auf nebenstehende Gebäude verhindern. Der Löscheinsatz war schwierig, da lange Leitungen gelegt werden mussten, um das Löschwasser aus der Etsch zu pumpen. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Die Nachlöscharbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Brandursachenermittlung wird von der Berufsfeuerwehr Bozen durchgeführt.

Im Einsatz waren außerdem die Freiwilligen Feuerwehren Lichtenberg, Schluderns, Mals, Laatsch und Taufers im Münster. Ebenso vor Ort war das Weiße Kreuz.