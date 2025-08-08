Großer Waldbrand in Südfrankreich noch lange nicht gelöscht

Von: APA/AFP

Die Feuerwehr hat einen großen Waldbrand im Süden Frankreichs unter Kontrolle gebracht – gelöscht ist er aber noch lange nicht. Der Einsatz in der Nähe von Narbonne werde unvermindert fortgesetzt, berichtete am Freitag der örtliche Präfekt. Das Feuer werde erst in einigen Tagen endgültig gelöscht sein. Es ist der größte Waldbrand im französischen Mittelmeerraum seit mindestens 50 Jahren.

Es sei “noch viel Arbeit” zu tun, sagte Präfekt Christian Pouget. Die Feuerwehr werde in den kommenden Tagen im Brandgebiet unweit des Mittelmeers weiter intensiv im Einsatz sein. Mehr als 2.000 Feuerwehrleute seien ausgerückt, sie würden von mehr als 200 Gendarmen unterstützt.

Am Donnerstagabend hatte die Feuerwehr den Waldbrand unter Kontrolle bringen können. Das am Dienstag im Département Aude ausgebrochene Feuer hat bereits mehr als 17.000 Hektar Vegetation zerstört.

Ein Todesopfer, mehrere Verletzte

In den Flammen kam eine Frau ums Leben, mehr als ein Dutzend Menschen wurden verletzt. Nach Angaben des örtlichen Präfekten konnten bis Freitag rund 2.000 Menschen noch nicht in ihre evakuierten Häuser zurückkehren. Er schätzte zudem, dass 800 bis 900 Hektar Weinberge verloren gegangen seien.