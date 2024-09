Häftling geht im Bozner Gefängnis auf zwei Wärter los

Von: mk

Bozen – Ein irakischer Gefangener hat in der Haftanstalt in Bozen einen Gefängniswärter tätlich angegriffen und verletzt. Der Vorfall hat sich am Dienstagmorgen im Büro für allgemeine Überwachung ereignet. Der Wärter wurde mit Füßen und Fäusten geschlagen.

Der Gefangene war in das Büro gebracht worden, um ihn zu einem früheren Vorfall zu befragen, bei dem er einen anderen Wärter beleidigt hatte. Dies teilte der Landessekretär der autonomen Gewerkschaftsföderation CNPP, Fortunato Angotti, mit.

Der Gefangene war plötzlich in Wut geraten und stürzte sich auf zwei im Büro anwesende Wärter, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Einer der beiden musste ins Bozner Krankenhaus gebracht werden.

Der Vorfall wird auf die Überbelegung der Haftanstalt und die damit verbundenen Spannungen zurückgeführt. Angotti betont, dass solche gewalttätigen Übergriffe aufgrund der aktuellen Überbelegung immer häufiger vorkommen und das Gefängnispersonal einem erheblichen Risiko aussetzen würden.

“Wir drücken dem angegriffenen Kollegen unsere Solidarität aus. Wir appellieren an die zuständigen Institutionen, politische Maßnahmen einzuleiten, um die Personalengpässe in der Bozner Einrichtung auszugleichen und sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten”, erklärte hingegen Domenico Pelliccia, stellvertretender Generalsekretär der Gewerkschaft.