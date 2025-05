Haftstrafen für jugendliche Intensivtäter in Wien

Von: apa

Am Wiener Straflandesgericht sind zwei jugendliche Intensivtäter zu Haftstrafen verurteilt worden. Einer davon ist jener 14-Jährige, der in der jüngsten Kriminalstatistik als “Systemsprenger” bezeichnet wurde. Der Bursche hatte bereits vor seiner Strafmündigkeit weit über 100 staatsanwaltschaftliche Vormerkungen. Er und sein Komplize müssen etliche Monate in Haft.

Die beiden wurden wegen schweren gewerbsmäßigen Diebstahls durch Einbruch im Rahmen einer kriminellen Vereinigung und etlicher anderer Delikte verurteilt. Der 14-Jährige, der bereits eine zehnwöchige Haftstrafe absitzt, erhielt eine Zusatzstrafe von neun Monaten und zwei Wochen. Sechs Monate und zwei Wochen wurden ihm bedingt nachgesehen. Er muss sich einer Psychotherapie unterziehen und erhielt für die Zeit nach seiner Entlassung Bewährungshilfe, eine Ausbildungs- und Wohnweisung. Der Bursche befindet sich seit seinem vierten Lebensjahr in Krisenzentren und war nächtelang unterwegs, um die Einbrüche zu begehen.

Sein 16-jähriger Komplize, der bisher unbescholten war, erhielt 15 Monate, davon zehn Monate bedingt. Er muss aufgrund seines aggressiven Verhaltens ein Anti-Gewalt-Training absolvieren und nach der Haft wird ihm Bewährungshilfe zur Seite gestellt. Auch ihm wurde eine Ausbildungsweisung erteilt. Er wohnt noch bei seinen Eltern. Beide Urteile sind nicht rechtskräftig.