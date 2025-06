Meran: Deutscher Urlauber löst schweren Verkehrsunfall aus

Von: luk

Meran – Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstag gegen 13.20 Uhr an der Kreuzung zwischen der Romstraße und der Trogmannstraße in Meran gekommen. Ein deutscher Tourist missachtete laut ersten Informationen das Stoppschild und kollidierte mit einem Motorroller, auf dem eine 65-jährige Einheimische unterwegs war.

Die Frau stürzte mit ihrem Scooter beim Aufprall zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und in der Folge ins Krankenhaus gebracht. Laut Angaben der Ärzte ist sie schwer verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Der Verkehr im betroffenen Kreuzungsbereich war für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten beeinträchtigt.