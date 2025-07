Mit The Fantastic Four: First Steps erwartet dich ein spektakuläres Action-Fantasy-Abenteuer voller Spannung, Drama und galaktischer Bedrohungen. - Foto: © Cineplexx

Nach den Verfilmungen von 1994, 2005 und 2015 ist dies bereits der vierte Anlauf für The Fantastic Four und diesmal gehören sie offiziell zum Marvel Cinematic Universe!

Mit The Fantastic Four: First Steps erwartet dich ein spektakuläres Action-Fantasy-Abenteuer voller Spannung, Drama und galaktischer Bedrohungen.

Die Geschichte

Reed Richards alias Mister Fantastic, Sue Storm alias Invisible Woman, Johnny Storm alias Human Torch und Ben Grimm alias The Thing bilden gemeinsam das Team der Fantastic Four. Verbunden durch außergewöhnliche Kräfte und durch eine tiefe familiäre Bindung stellen sie sich ihrer bislang größten Herausforderung:

Der Weltraumgott Galactus nähert sich der Erde mit einem finsteren Plan. Unterstützt wird er dabei von der mächtigen Silver Surfer, deren Loyalität auf die Probe gestellt wird.

Während das Schicksal der Menschheit auf dem Spiel steht, müssen sich die Vier nicht nur gegen kosmische Bedrohungen wehren, sondern auch ihre inneren Konflikte bewältigen.

Regie, Produktion und Musik

Regisseur Matt Shakman inszeniert das Comeback der Fantastic Four mit einem frischen Ansatz und atemberaubenden Effekten.

Produziert von Marvel Studios und vertrieben von Walt Disney Pictures spielt der Film in den 1960er-Jahren und fügt sich nahtlos in das MCU ein. Ein mitreißender Soundtrack und ein hochkarätiger Cast runden das epische Kinoerlebnis ab.

Erlebe den Neustart der kultigsten Superheldenfamilie aller Zeiten ab 24. Juli nur im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo.

