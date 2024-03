Haschisch an Bozner Oberschule

Bozen – Die Carabinieri von Bozen sind am Freitag in der Früh zur italienischsprachigen Oberschule G. Galilei in der Cadornastraße ausgerückt.

Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit dem Lehrpersonal identifizierten die Beamten einen 21-jährigen Italiener, der unter seiner Kleidung etwas über sieben Gramm Haschisch versteckt hielt.

Der Schüler hat die Verantwortung auf sich genommen und das Rauschmittel ausgehändigt.