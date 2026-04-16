Aktuelle Seite: Home > Chronik > Hausdurchsuchung bei Ex-Bundeskanzler Gusenbauer
WKStA ermittelt gegen Ex-Bundeskanzler Gusenbauer

Hausdurchsuchung bei Ex-Bundeskanzler Gusenbauer

Donnerstag, 16. April 2026 | 16:25 Uhr
WKStA ermittelt gegen Ex-Bundeskanzler Gusenbauer
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
Schriftgröße

Von: apa

Im Signa-Komplex ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nun auch gegen Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) – und einen Signa-Vorstand. Dabei geht es um den Verdacht der Untreue, teilte die WKStA am Donnerstagnachmittag mit. Der Vorwurf betrifft Gusenbauers Aufsichtsratsvorsitz in zwei Signa-Gesellschaften. Es habe dazu auch Hausdurchsuchungen “an mehreren Adressen in Wien und Niederösterreich” gegeben. Davor hatte der “Kurier” darüber berichtet.

Die WKStA wirft Gusenbauer, langjähriger Berater und Funktionsträger in der Signa-Gruppe, vor, als Aufsichtsratsvorsitzender in der Signa Development und der Signa Prime im Oktober und November 2022 die beiden Gesellschaften um in Summe 10 Mio. Euro geschädigt zu haben. Konkret soll Gusenbauer einem Vorstandsmitglied dieser Gesellschaften eine ungerechtfertigte Abschlagszahlung auf eine Erfolgsbeteiligung zukommen haben lassen, so der Vorwurf der Ermittler. Dem Vorstandsmitglied wird vorgeworfen, Gusenbauer zu seinen Taten bestimmt zu haben.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Immer mehr Südtiroler im Ausland
Kommentare
116
Immer mehr Südtiroler im Ausland
TV-Moderator Markus Lanz spricht über seine Selbstzweifel
Kommentare
70
TV-Moderator Markus Lanz spricht über seine Selbstzweifel
Land beruhigt: Niedrige Pestizid-Rückstände auf Spielplätzen
Kommentare
50
Land beruhigt: Niedrige Pestizid-Rückstände auf Spielplätzen
Elektroroller: Kennzeichen, Versicherung und Helmpflicht ab 16. Mai
Kommentare
43
Elektroroller: Kennzeichen, Versicherung und Helmpflicht ab 16. Mai
Die Koks-Überraschung in Lana
Kommentare
35
Die Koks-Überraschung in Lana
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 