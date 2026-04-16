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Leere Ränge bei Vance-Rede sorgen für Wirbel im Netz

Donnerstag, 16. April 2026 | 17:18 Uhr
JD Vance empfängt dänischen Außenminister Lars Løkke Rasmussen
APA/APA/AFP/GETTY/ALEX WONG
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Von: luk

USA – Ein Video eines Auftritts von US-Vizepräsident JD Vance sorgt derzeit für Aufsehen in sozialen Medien. Die Aufnahmen, die vom Journalisten Jake Traylor verbreitet wurden, zeigen bei einer Veranstaltung der Turning Point USA an der University of Georgia zahlreiche leere Sitzplätze. Beobachter zufolge soll die Arena bei Weitem nicht ausgelastet gewesen sein. Der Clip verbreitete sich rasch und löste eine breite Diskussion über die tatsächliche Besucherzahl aus.

Inhaltlich bekräftigte Vance bei der Rede seine kritische Haltung zur US-Unterstützung für die Ukraine. Er sprach sich erneut dafür aus, das amerikanische Engagement zu begrenzen und Europa stärker in die Verantwortung zu nehmen. Die Aussagen fallen in eine anhaltende innenpolitische Debatte in den USA über die weitere Finanzierung des Ukraine-Kriegs.

 

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