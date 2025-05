Hebebühne in Vollbrand

Von: ka

Eppan/Unterrain – Am Abend des 1. Mai wurde die Freiwillige Feuerwehr Unterain zum Brand einer Hebebühne auf einer Apfelwiese in Unterrain gerufen. Beim Eintreffen stand das Gerät in Vollbrand. Sofort wurde mit den Löscharbeiten unter schwerem Atemschutz begonnen. Um an den Motor der Maschine zu gelangen, musste diese mit einem Trennschleifer geöffnet werden.

Nach dem Ablöschen des Motors konnte mit Hilfe der Wärmebildkamera “Feuer aus” gegeben werden.

Die Freiwilligen Feuerwehren Frangart und Missian standen ebenfalls in Bereitschaft. Weiters führten zwei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Dorf Tirol erste Löschmaßnahmen vor Ort durch und alarmierten die Einsatzkräfte.