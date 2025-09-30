Hecken-Tod an Schweizer Grenze sorgt für Aufregung

Von: luk

Taufers im Münstertal – Die Umweltschutzgruppe Vinschgau ist anlässlich eines Vorfalls in der Gemeinde Taufers im Münstertal entsetzt. Dort wurde eine Heckenlandschaft mit einem Bagger platt gemacht. Das sei nicht im Sinne der Erhaltung von Arten und der Biodiversität.

“Eigentlich schien die Botschaft in den Gemeindestuben angekommen zu sein”, so die Umweltschutzgruppe. “Das Artensterben hat Südtirol voll erwischt, die Biodiversität geht überall zurück. Die Zeit der Ausbeutung der Natur ist vorbei, nun geht es um Renaturierung und um Verbesserung der Lebensbedingungen für wildlebende Tiere und Pflanzen.”

In Taufers im Münstertal laufen die Uhren laut der Initiativgruppe aber anders: “Dort wird in diesen Tagen eine wertvolle Hecke zerstört. Zwischen dem Orstkern und der Staatsgrenze zur Schweiz gibt es noch schöne Reste einer ehemaligen vielfältigen Heckenlandschaft. Am Montag dieser Woche sind Bagger aufgefahren und innerhalb weniger Minuten wurde eine Hecke platt gemacht.”

“Während sich in Südtirol immer mehr Gemeinden und Bezirksgemeinschaften auf den Weg machen, Biodiversitätsprojekte wie das Projekt ‘Blühender Vinschgau’ zu unterstützen, zieht die Gemeinde Taufers im Münstertal in eine andere Richtung. Dort werden heutzutage noch Hecken zerstört und geschützte Trockenrasenstandorte aufgeforstet”, so die Umweltschutzgruppe Vinschgau.

Und weiter: “Wer diesen Frevel genehmigt hat, konnten wir nicht herausfinden. Haben hier womöglich weder die Gemeindeverwaltung noch die zuständige Forstbehörde die nötige Sensibilität der Natur gegenüber?” Die Umweltschutzgruppe Vinschgau fordert jedenfalls alle Verantwortlichen auf, dieses Zerstörungswerk sofort zu beenden und den ökologischen Schaden zu kompensieren. Am besten durch die Anlage neuer Hecken von doppelter Größe.