Aktuelle Seite: Home > Chronik > Hecken-Tod an Schweizer Grenze sorgt für Aufregung
"Zeit der Ausbeutung der Natur ist vorbei"

Hecken-Tod an Schweizer Grenze sorgt für Aufregung

Dienstag, 30. September 2025 | 10:31 Uhr
Hecken Vinschgau Bagger
Umweltschutzgruppe Vinschgau
Schriftgröße

Von: luk

Taufers im Münstertal – Die Umweltschutzgruppe Vinschgau ist anlässlich eines Vorfalls in der Gemeinde Taufers im Münstertal entsetzt. Dort wurde eine Heckenlandschaft mit einem Bagger platt gemacht. Das sei nicht im Sinne der Erhaltung von Arten und der Biodiversität.

“Eigentlich schien die Botschaft in den Gemeindestuben angekommen zu sein”, so die Umweltschutzgruppe. “Das Artensterben hat Südtirol voll erwischt, die Biodiversität geht überall zurück. Die Zeit der Ausbeutung der Natur ist vorbei, nun geht es um Renaturierung und um Verbesserung der Lebensbedingungen für wildlebende Tiere und Pflanzen.”

In Taufers im Münstertal laufen die Uhren laut der Initiativgruppe aber anders: “Dort wird in diesen Tagen eine wertvolle Hecke zerstört. Zwischen dem Orstkern und der Staatsgrenze zur Schweiz gibt es noch schöne Reste einer ehemaligen vielfältigen Heckenlandschaft. Am Montag dieser Woche sind Bagger aufgefahren und innerhalb weniger Minuten wurde eine Hecke platt gemacht.”

Umweltschutzgruppe Vinschgau

“Während sich in Südtirol immer mehr Gemeinden und Bezirksgemeinschaften auf den Weg machen, Biodiversitätsprojekte wie das Projekt ‘Blühender Vinschgau’ zu unterstützen, zieht die Gemeinde Taufers im Münstertal in eine andere Richtung. Dort werden heutzutage noch Hecken zerstört und geschützte Trockenrasenstandorte aufgeforstet”, so die Umweltschutzgruppe Vinschgau.

Und weiter: “Wer diesen Frevel genehmigt hat, konnten wir nicht herausfinden. Haben hier womöglich weder die Gemeindeverwaltung noch die zuständige Forstbehörde die nötige Sensibilität der Natur gegenüber?” Die Umweltschutzgruppe Vinschgau fordert jedenfalls alle Verantwortlichen auf, dieses Zerstörungswerk sofort zu beenden und den ökologischen Schaden zu kompensieren. Am besten durch die Anlage neuer Hecken von doppelter Größe.

Bezirk: Vinschgau

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Vinschgau

Meistkommentiert
Pius Leitner kritisiert „Vermenschlichung“ von Hunden
Kommentare
67
Pius Leitner kritisiert „Vermenschlichung“ von Hunden
US-General tritt Verschwörungstheorie um Dritten Weltkrieg los
Kommentare
52
US-General tritt Verschwörungstheorie um Dritten Weltkrieg los
Illegale Bärenfunde lösen Ermittlungen aus
Kommentare
41
Illegale Bärenfunde lösen Ermittlungen aus
Steht die Zweisprachigkeit in Frage?
Kommentare
36
Steht die Zweisprachigkeit in Frage?
Klimaforscher warnt vor Abdriften in nur “drittbeste Welt”
Kommentare
26
Klimaforscher warnt vor Abdriften in nur “drittbeste Welt”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 