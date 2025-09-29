Aktuelle Seite: Home > Chronik > Heizperiode in Meran startet früher
Ab 1. Oktober

Heizperiode in Meran startet früher

Montag, 29. September 2025 | 11:50 Uhr
Bei einem sehr kalten Winter könnte Gas knapp werden
APA/APA/Deutsche Presse-Agentur GmbH/Hauke-Christian Dittrich
Schriftgröße

Von: luk

Meran – Der Herbst zeigt sich kühl: Da die Wetterprognosen für die kommenden Tage nächtliche Tiefstwerte unter zehn Grad vorhersagen, macht die Gemeinde Meran von der Möglichkeit Gebrauch, die Heizsaison vorzeitig zu beginnen.

Ab Mittwoch, 1. Oktober, dürfen die Heizungen in der Stadt bis einschließlich 14. Oktober für bis zu sieben Stunden pro Tag in Betrieb genommen werden. Grundlage dafür ist die Verordnung Nr. 210/2025.

Damit reagiert die Gemeinde auf die sinkenden Temperaturen und schafft für Haushalte und Betriebe eine gewisse Flexibilität noch bevor die offizielle Heizperiode beginnt.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Karl Brunner zum Diakon geweiht
Kommentare
36
Karl Brunner zum Diakon geweiht
Illegale Bärenfunde lösen Ermittlungen aus
Kommentare
35
Illegale Bärenfunde lösen Ermittlungen aus
Gardasee: “Ufer nur mehr für Reiche”
17
Gardasee: “Ufer nur mehr für Reiche”
Trump ordnet Einsatz von Militär in US-Großstadt Portland an
16
Trump ordnet Einsatz von Militär in US-Großstadt Portland an
Giannelli führt Italien zu WM-Triumph
14
Giannelli führt Italien zu WM-Triumph
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 