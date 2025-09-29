Heizperiode in Meran startet früher

Von: luk

Meran – Der Herbst zeigt sich kühl: Da die Wetterprognosen für die kommenden Tage nächtliche Tiefstwerte unter zehn Grad vorhersagen, macht die Gemeinde Meran von der Möglichkeit Gebrauch, die Heizsaison vorzeitig zu beginnen.

Ab Mittwoch, 1. Oktober, dürfen die Heizungen in der Stadt bis einschließlich 14. Oktober für bis zu sieben Stunden pro Tag in Betrieb genommen werden. Grundlage dafür ist die Verordnung Nr. 210/2025.

Damit reagiert die Gemeinde auf die sinkenden Temperaturen und schafft für Haushalte und Betriebe eine gewisse Flexibilität noch bevor die offizielle Heizperiode beginnt.