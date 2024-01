Heli-Unglück in Kanada: Bergung der Leichen verzögert sich weiter

Terrace/Bozen – Nach dem tragischen Helikopter-Absturz in den Bergen nördlich von Terrace in Kanada befinden sich die Leichen der drei Todesopfer noch immer am Berg.

Widrigste Wetterbedingungen sorgten dafür, dass die Bergung der Toten noch nicht durchgeführt werden konnte, berichtet am Samstag die Zeitung Alto Adige. Auch Heiner Oberrauch Senior, Unternehmer und Onkel des verstorbenen Heiner junior, berichtete in einem Interview mit CTV News in Vancouver, dass die schlechten Wetterverhältnisse einen Einsatz bisher nicht zugelassen haben. Neben den Südtirolern Heiner Oberrauch junior und Andreas Widmann ist auch der Pilot des Hubschraubers ums Leben gekommen.

Wie den Medienberichten zu entnehmen ist, sind auch die Aussichten für eine Bergungsmission in den kommenden Tagen aufgrund der Wetterbedingungen gering.

Die drei bei dem Unfall verletzten Südtiroler, Jakob Oberrauch, Emilio Zierock und Johannes Peer, sollen voraussichtlich am Montag oder Dienstag nach Hause fliegen können. Georg Oberrauch, Vater von Heiner Junior, befindet sich seit Anfang der Woche im Krankenhaus in Vancouver.

Der Hubschrauberabsturz ereignete sich am vergangenen Montagnachmittag.

Nach vier Tagen der Pause nimmt das Heli-Skiing-Unternehmen “Northern Escape” in Kanada seine Aktivitäten in diesen Stunden wieder auf.