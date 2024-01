Heute noch einmal Eiseskälte in Südtirol

Bozen – In Südtirol wird es heute noch einmal richtig kalt mit zweistelligen Minusgraden in einigen Gegenden. Ab Montag lässt die polare Kaltluft nach und es wird etwas milder.

Der Kältepol liegt am Sonntag mit minus 21 Grad in Mühlen in Taufers. Am Samstag in der Früh war es hingegen in Sexten mit minus 22 Grad am kältesten. Untertags kletterte dort die Quecksilbersäule lediglich auf minus acht Grad.

Auch in Bruneck war es am Sonntagfrüh mit minus 17 Grad bitterkalt.

Im Etschtal zwischen Bozen und Meran ist es heute etwas kälter als gestern. In Gargazon wurden am Morgen sogar minus zehn Grad gemessen.

Guten Morgen. Der Kältepol hat sich heute verschoben, vom höheren Sexten in das etwas tiefer gelegenen Mühlen in Taufers mit -21°. Kälter als gestern ist es auch im Etschtal: Bozen -4°, Meran -5° und in Gargazon sogar -10°. Nächste Woche wird es auch im Tal wieder etwas milder. pic.twitter.com/popanjVuRz — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) January 21, 2024

Es wird milder

Der Sonntag beginnt sehr sonnig. Gegen Mittag ziehen von Westen her einige hohe Wolkenfelder durch.

Der Montag verläuft wechselnd bewölkt, die Sonne scheint nur mehr zeitweise und in der Nacht auf Dienstag sind stellenweise ein paar Schauer möglich.

Am Dienstag geht es mit einer Mischung aus Sonne und Wolken weiter. Am dichtesten ist die Bewölkung im Norden Südtirols. Es wird spürbar milder.

Auch am Mittwoch wechseln sonnige Phasen und durchziehende Wolkenfelder einander ab. Gegen Abend sind am Alpenhauptkamm Niederschläge möglich.

Am Donnerstag wird es überwiegend sonnig und in einigen Tälern weht Nordföhn.