Protest gegen Trap-Videodrehs in Bozner Wohnanlagen

“Hier wird ein Ghetto inszeniert, das es nicht gibt”

Montag, 19. Januar 2026 | 10:02 Uhr
trap video dreh cagliaristraße bozen
Alto Adige
Von: luk

Bozen – Rauchfackeln, Motorroller, Sturmhauben: In Bozen sorgt erneut ein “Trap”-Musikvideodreh in Wohnanlagen für Kritik. Am vergangenen Freitag filmte eine Gruppe Jugendlicher in der Cagliaristraße. Geschehen ist dies laut der Zeitung Alto Adige in den privaten Innenhöfen der öffentlichen Wobi-Bauten. Die Bilder zeigen typische Motive des Musikgenres: Gewaltverherrlichende Texte, Anspielungen auf Drogen, Waffen und Gangkonflikte.

Dagegen regt sich jedoch Widerstand bei den Anwohnerinnen und Anwohnern, insbesondere bei Familien mit jüngeren Kindern. Sie fürchten die Vermittlung einer falschen Außenwirkung ihres Viertels sowie negative Vorbilder für Kinder. “Hier wird ein Ghetto inszeniert, das es nicht gibt”, sagt eine Bewohnerin. Die Jugendlichen kämen teils aus anderen Vierteln, um mit Rauchfackeln, Hunden und Requisiten zu drehen. Solche Videos kursierten bereits zahlreich auf YouTube und in sozialen Netzwerken – vor allem aus der Cagliari-, Genua- und Palermostraße sowie der Europaallee.

Nicht nur Kinder seien betroffen, berichten Anwohner. Auch ältere Menschen fühlten sich durch die Vorkommnisse verunsichert. Eine Bewohnerin schildert, dass eine Seniorin beim Anblick der Gruppe aus dem Fenster Angst bekommen habe. “So wie die Jugendliche unsere Gegend zeigen, ist sie nicht”, betont sie.

Unklar ist zudem, ob die Nutzung der privaten Flächen genehmigt war. Die Jugendlichen hätten auf Nachfrage angegeben, eine Erlaubnis zu haben. Eine Anwohnerin kündigte an, dies beim Wohnbauinstitut abzuklären. Unabhängig davon bleibe das Kernproblem bestehen: Die Videos vermittelten ein verzerrtes und stigmatisierendes Bild eines Viertels, in dem viele Familien engagiert und verantwortungsvoll lebten.

Die Kritik richtet sich nicht grundsätzlich gegen die Musik. Einige der Trap-Songs seien handwerklich gut gemacht und eingängig, räumen die protestierenden Mütter ein. Sie hoffen jedoch, dass die in den Texten beschriebene Gewalt reine Inszenierung bleibt. Musikschaffende trügen Verantwortung gegenüber ihrem Publikum – insbesondere gegenüber jungen Menschen. Talent und Kreativität könnten auch genutzt werden, um Probleme aufzuzeigen, ohne einen kriminellen Lebensstil zu glorifizieren, der der Realität und dem Selbstverständnis der Viertel nicht gerecht werde.

Was ist Trap?

Trap ist ein Subgenre des Hip-Hop, das durch schwere Bässe, düstere Beats und oft provokante Texte über Straßenleben, Macht, Geld, Drogen und Gewalt geprägt ist. Entstanden im Süden der USA, hat sich Trap vor allem bei jungen Hörern verbreitet und lebt stark von Inszenierung, Überzeichnung und einem rebellischen Image.

